El Granada logra 16.678 abonados, su segunda cifra histórica más elevada en Segunda

El Granada cerró su campaña de abonados con un total de 16.678 para la presente temporada 25/26. Se trata de la segunda cifra ... más elevada lograda en Segunda división en la historia de la entidad, tan solo por debajo de la obtenida el curso pasado, cuando se alcanzaron los 17.012 -récord de la entidad en la categoría de plata-. Según los datos aportados por el club, se contabilizaron un total de 1.555 nuevas altas y de 15.123 renovaciones.

La afición rojiblanca volvió a responder tras el chasco de la última campaña, cuando el equipo de Guille Abascal, Fran Escribá y Pacheta no consiguió clasificarse ni siquiera para el 'play off' de ascenso a Primera división después de haber descendido a la categoría de plata el año anterior. Pese al varapalo deportivo, la entidad decidió encarecer el abono para el presente ejercicio en torno a un 20% con respecto a la 24/25, imponiendo los precios más elevados de todos sus periplos en Segunda.

Es cierto que bonificó a aquellas renovaciones 'online' que se acometiesen hasta el 20 de julio con un 5% de descuento, igual que con las presenciales entre el 21 al 27 del mismo mes. En cuanto a números, la campaña del curso 22/23 -la del último ascenso a Primera- se cerró en verano con 14.923 abonados, récord entonces que se amplió hasta los 15.222 en invierno con la fase de segunda vuelta. El máximo registro de carnés registrado en Los Cármenes data de la temporada 23/24, con el equipo en la élite y 17.100 hinchas abonados.