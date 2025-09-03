Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aficionados del Granada en el sector de Tribuna de Los Cármenes esta campaña. J. M. Baldomero
Oficial

El Granada logra 16.678 abonados, su segunda cifra histórica más elevada en Segunda

El club cierra la campaña de la temporada 25/26 con 1.555 nuevas altas y 15.123 renovaciones

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:58

El Granada cerró su campaña de abonados con un total de 16.678 para la presente temporada 25/26. Se trata de la segunda cifra ... más elevada lograda en Segunda división en la historia de la entidad, tan solo por debajo de la obtenida el curso pasado, cuando se alcanzaron los 17.012 -récord de la entidad en la categoría de plata-. Según los datos aportados por el club, se contabilizaron un total de 1.555 nuevas altas y de 15.123 renovaciones.

