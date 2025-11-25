El CTA reconoce el error del VAR en la roja corregida durante el Granada-Córdoba

El Comité Técnico de Árbitros, a través del programa 'Tiempo de Revisión', en el que analiza las intervenciones del videoarbitraje tanto en Primera como en ... Segunda división, reconoció el error cometido en la roja corregida durante el Granada-Córdoba del pasado sábado, cuando el árbitro decidió expulsar al visitante Carlos Isaac por un empujón a Álex Sola y el VAR le instó a corregirla.

En su explicación, el CTA explica los supuestos para que una jugada sea ocasión manifiesta de gol, en la que tienen que valorarse cuatro criterios, además de la punibilidad de la falta, «control del balón, distancia con respecto a la portería, dirección del juego y posición y número de defensores». «En este caso, la clave está en el momento preciso de la falta. El atacante del Granada tenía el control del balón cuando fue empujado y la pérdida de control se produce como consecuencia del empujón. Por tanto, todos los ingredientes para 'DOGSO' (ocasión manifiesta de gol) estaban presentes en este instante», describe con imágenes de la jugada. «Para el CTA, la decisión del campo fue correcta y la llamada del VAR, errónea, ya que se basó en imágenes muy amplias que no mostraron el punto clave en un plano cercano, el instante del empujón. En ese momento, el delantero mantenía el control del balón, por lo que la roja directa era la sanción adecuada», concluye.

El CTA de la @rfef reconoce el error en la intervención del VAR en el partido del Granada. pic.twitter.com/WaFLolnDA2 — Canal Rojiblanco (@Ideal_GranadaCF) November 25, 2025

El Granada no difundió comunicado público alguno tras la actuación arbitral, pero sí reclamó al respecto en los niveles pertinentes. Su propio director general, Alfredo García Amado, llevó el caso de la expulsión corregida al Comité de Reforma del Sistema Arbitral, del que es miembro y que tuvo este martes una reunión en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Amado representa en este cónclave a los clubes de LaLiga Hypermotion ejerciendo de portavoz.

Entre los temas tratados se puso de ejemplo la intervención, en la que se aplicó un criterio que va en contra de la filosofía del sistema, donde solo ha de intervenir ante errores claros del colegiado de campo, además de ocurrir con una acción que, para el criterio general, sí era una ocasión manifiesta de gol.

Previamente, el Granada ya había presentado quejas por lo ocurrido. En ese ambiente privado, según ha podido saber IDEAL, también se reconoció el error. Queda por comprobar si habrá alguna medida de castigo contra el árbitro del VAR, David Gálvez, o el que estaba sobre el terreno, Manuel Ángel Pérez.

Además del Granada, también concurrieron en la reunión, como en anteriores ocasiones, LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol, el Comité Técnico de Árbitros, la Liga F, el Sevilla y el Real Betis como representantes de LaLiga EA Sports; el Albacete como el otro portavoz de la competición de plata, el Antequera CF y el CF Fuenlabrada como delegados de Primera RFEF; y el Real Madrid y el Racing de Santander en calidad de invitados.

Esta comisión nació como un foro de diálogo permanente cuyo objetivo es la mejora de todos los aspectos del arbitraje en el fútbol español. La de este martes fue la última reunión de 2025 y en ella también se analizaron los avances logrados en el ámbito arbitral en los últimos meses, desde que en marzo se pusiera en marcha el proyecto.