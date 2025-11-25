Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alfredo García Amado, director general del Granada CF, en el centro de la imagen, durante la reunión del Comité de Reforma del Sistema Arbitral. RFEF

Granada CF

El CTA reconoce el error del VAR en la roja corregida durante el Granada-Córdoba

Alfredo García Amado eleva el caso durante la celebración del Comité de Reforma Arbitral, del que es miembro como portavoz de Segunda

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:55

Comenta

El Comité Técnico de Árbitros, a través del programa 'Tiempo de Revisión', en el que analiza las intervenciones del videoarbitraje tanto en Primera como en ... Segunda división, reconoció el error cometido en la roja corregida durante el Granada-Córdoba del pasado sábado, cuando el árbitro decidió expulsar al visitante Carlos Isaac por un empujón a Álex Sola y el VAR le instó a corregirla.

