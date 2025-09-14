Granada y Leganés aspiran a concluir su ayuno de triunfos

Tanto Granada como Leganés aspiran a concluir su estricto ayuno de triunfos. Afrontan la quinta jornada sin saborear una sola victoria pese a que los ... rojiblancos todavía recuerdan qué era lucir las plumas de gallito que ahora muestra el Leganés. A veces, los recién descendidos cargan con una presión que no saben sostener y quizás en este trastorno esté el conjunto de Paco López, que al menos ha empatado todo lo disputado. Pacheta, sin embargo, solo luce un punto en su casillero, pero le quiere otorgar un valor superlativo por lo que supuso reaccionar en Málaga hasta el 2-2 y por la mejora de prestaciones en la segunda parte de La Rosaleda.

El técnico burgalés quiere convertir el pasado encuentro en el punto de inflexión para que su equipo remonte el vuelo y se aleje del peligro. Lo probable es que repita el sistema con tres centrales, pero con una variación atrás, se intuyó al escucharle en rueda de prensa. Ander Astralaga, uno de los pocos con ficha profesional que no ha debutado en una cita oficial, puede tomar la alternativa en detrimento de Luca Zidane, quien muestra irregularidad y desconfianza.

La zaga sería la misma que en la Costa del Sol, manteniendo a Sola en el carril izquierdo, aunque falta hará que no sufra desajustes con Loïc Williams. Por delante, Sergio Ruiz y Pedro Alemañ, que se complementaron bien, con el valenciano marcando encima. Los costados apuntan a ser para Pablo Sáenz y Souleymane Faye, con José Arnaiz y Sergio Rodelas aguardando turno. En punta, ante las molestias de Moha Bouldini, el beneficiado sería Jorge Pascual. Un delantero de otras características, fino con el balón y con buen disparo, pero que necesita hacerse feroz en él area, tenso en cada duelo.

Le conviene a la afición una pronta llegada al estadio porque los accesos estarán alterados por las fiestas del Zaidín. Unión Granadinista repartirá tarjetas amarillas para protestar desde la grada contra la política de la dirección del club.