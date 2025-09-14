Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Arnaiz salta la valla que separa dos de los campos de la Ciudad Deportiva, durante el entrenamiento de este sábado. Pepe Marín

La previa

Granada y Leganés aspiran a concluir su ayuno de triunfos

Los Cármenes presenta un duelo entre dos equipos que aún no conocen la victoria, con unos locales que buscan una mejoría en casa

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:05

Tanto Granada como Leganés aspiran a concluir su estricto ayuno de triunfos. Afrontan la quinta jornada sin saborear una sola victoria pese a que los ... rojiblancos todavía recuerdan qué era lucir las plumas de gallito que ahora muestra el Leganés. A veces, los recién descendidos cargan con una presión que no saben sostener y quizás en este trastorno esté el conjunto de Paco López, que al menos ha empatado todo lo disputado. Pacheta, sin embargo, solo luce un punto en su casillero, pero le quiere otorgar un valor superlativo por lo que supuso reaccionar en Málaga hasta el 2-2 y por la mejora de prestaciones en la segunda parte de La Rosaleda.

