El Granada se habitúa a las 'gafas'

El Granada se habitúa a lucir 'gafas', que no son las de Marcos Llorente, sino unas que encandilan ante la portería del adversario. Tercer 0- ... 0 consecutivo, que resume la inocuidad en los últimos metros del anfitrión de Los Cármenes, también en el derbi con el Cádiz. Los rojiblancos son un equipo solvente pero sin filo. Desde los cinco goles a la Real Sociedad B, tres partidos seco, 270 minutos de vacío, sin sumar el tiempo agregado. Una eternidad en fútbol, privados de la suerte máxima, aunque paradójicamente hagan bastante bien lo demás, que no es suficiente para ganar.

Mientras no haya lesiones y sanciones, parece que habrá poco que comentar sobre el once inicial, a la espera de que lleguen refuerzos como delanteros. Pacheta insiste con una formación memorizable, que funciona bien en casi todas las fases, pero que cuenta con un déficit de gol, salvo en día de sobreproducción ante la Real B.

Granada Luca Zidane; Pau Casadesús, Oscar Naasei, Manu Lama, Diallo; Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz, Pedro Alemañ (Gagnidze, m. 80); Álex Sola (Rodelas, m. 67), Souleymane Faye y Jorge Pascual (Pablo Sáenz, m. 80). 0 - 0 Cádiz Aznar; Iza (Jorge More, m. 70), Kovacevic, Iker Recio, Climent; Ortuño, Álex Fernández (Moussa, m. 55), Suso, Ontiveros (Tabatadze, m. 55), De la Rosa (Diarra, m. 70); y Dawda (Roger, m. 82). GOLES: No hubo.

ÁRBITRO: Gorka Etayo (comité vasco). Amonestó al local Jorge Pascual (m. 51); y a los visitantes Iker Recio (m. 74) y Diarra (m. 76).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes ante 16.828 espectadores.

El encuentro siguió los parámetros esperados. Los rojiblancos querían soluciones aseadas desde su portería y el Cádiz esperaba, como el felino al acecho, para atacar cuando pudo a acelerones, en busca de la inspiración de alguno de sus francotiradores.

Pronto hubo un tanto bien anulado a Pau Casadesús, en claro fuera de juego, a pase de un Rubén Alcaraz que había hecho gárgaras con el elixir de la eterna juventud antes del arranque porque se le veía lozano. La motivación del 'ex' le hacía llegar a balones que la edad podía cuestionar. El catalán sabía a qué atenerse mientras que le costaba algo más a Sergio Ruiz en sus intervenciones.

Por las bandas, lo de siempre. El brío de Sola, capaz de sacar un centro de un enredo que Pascual remató alto; y el cambio de ritmo de Faye, con un DRS cuando pisó a fondo ante Iza que volvió por momentos loco al lateral. El senegalés le arrancó la pegatinas en una subida, pero circuló por la línea de fondo sin encontrar otra cosa que un chut sin ángulo.

Arriba, el Cádiz tenía a Ontiveros, ese extremo algo remolón pero con un pie que dota de efectos endiablados al esférico. Lo sufrió Luca en un centro que se tragó, con reacción rápida de Diallo para que no concluyera De la Rosa.

Pascual, en su vanguardia, tuvo un tiro blando a la carrera, sin incidencias al descanso. Se esfuerza en el trabajo defensivo, pero no le luce mucho cuando le toca protagonismo. Era un partido para estar muy despierto, con mil ojos, enchufado, y a fe que lo demostró Alcaraz, listo para poner en juego una pelota desde la banda para Alemañ, quien sacó un centro perfecto hacia Sola que el vasco pateó mal, con el marco de frente.

El Cádiz no proponía mucho, especulaba bastante y perdía algo el tiempo en las interrupciones. Vive del error ajeno y le va bien así, con seriedad en el cuarto trasero y algo de matraca en la vanguardia.

Nada más reanudar, una presión entre Pascual y Sola supuso una pérdida en salida del portero Aznar y una secuencia concluida con un trallazo de Alcaraz desde lejos, que dio en un defensa. En el córner a consecuencia, Lama volvió a elevar demasiado su cabeceo, aunque mucho más claro fue otro unos minutos después, dispuesto por Sergio y con frentazo de Alcaraz, con toda la red para él, pero se le desvió sin remedio.

Los rojiblancos instalaban su campamento en campo enemigo. Sola, con la zurda, trató de convertir una acción de estrategia, y ya Garitano asumió que necesitaba energía con Moussa y Tabatadze. El georgiano, que ha caído de pie en Cádiz, no se lo pensó mucho en dos intentos y justificó pronto sustituir a Ontiveros.

Pascual reclamó un empujón demasiado leve para penalti. Luego tuvo una ocasión clamorosa, tras buena combinación por el carril izquierdo de Diallo, Faye y Alemañ, en la que no pudo embocar con su lanzamiento diagonal. El propio almeriense pidió una mano rival en un remate suyo, pero el árbitro, después de consultarlo, decidió que se siguiera.

Mal fario

No había quien se desprendiera el mal fario. Sola contragolpeó y vio a Faye al espacio, pero no pudo limpiarse a sus marcadores cuando trató de tirar.

Pacheta recurrió a Rodelas. Inicialmente, en la derecha, después ya intercambiado con Faye. Suso tuvo una peinada y Oscar, otra más aguda, pero detuvo Aznar. Rodela no apuró una llegada y se pegó un zapatazo con reprimenda de Pacheta.

Pasaron a escena Gagnidze y Pablo Sáenz, toda la percusión disponible. Pacheta quiso retirar a Alcaraz por Trigueros, pero el 'cuatro' algo reclamó y le dejó en el tapete. El equipo llegaba hasta ese límite en el que todo se desplomaba por el acantilado, lo que orillaba a Aznar del peligro. El georgiano, que hizo una filigrana con la que no finiquitó, salvó a sus compañeros en el añadido en un saque de esquina con el que no silenció Diarra por poco. Hubiera sido injusto, nada extraño en LaLiga Hypermotion.