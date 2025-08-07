El Granada habilita este viernes el abono digital para todos sus socios

R. I. Jueves, 7 de agosto 2025, 14:28 Comenta Compartir

El Granada anunció que habilitará este viernes el abono digital para todos sus socios. La gestión para su adquisición se podrá llevar a cabo a partir de las 18 horas a través del Área de Abonado, dentro de la página web oficial del club. Este carné, ideado para acceder a Los Cármenes con el teléfono móvil sin necesidad de portar el físico, estará disponible para aquellos abonados que hayan retirado el físico en taquilla o bien solicitado su envío.

Por otro lado, el plazo para nuevas altas de cara a la temporada 25/26 comenzará el del lunes 11, tanto de manera online como física. Los aficionados que deseen tramitarlo de forma presencial en las taquillas del estadio pueden solicitar cita previa desde ya en el portal de la entidad.

El abono, tanto físico como digital, resulta válido para asistir a todos los enfrentamientos que disputen el primer equipo, el filial y el Femenino como locales y que se encuentren incluidos en el mismo.

Temas

Granada CF