Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La afición del Granada, durante un partido en Los Cármenes. Alfredo Aguilar
Afición

El Granada habilita este viernes el abono digital para todos sus socios

Los abonados rojiblancos podrán adquirir su carné en el teléfono móvil para asistir a todos los encuentros como local del primer equipo, el filial y el Femenino durante la temporada

R. I.

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:28

El Granada anunció que habilitará este viernes el abono digital para todos sus socios. La gestión para su adquisición se podrá llevar a cabo a partir de las 18 horas a través del Área de Abonado, dentro de la página web oficial del club. Este carné, ideado para acceder a Los Cármenes con el teléfono móvil sin necesidad de portar el físico, estará disponible para aquellos abonados que hayan retirado el físico en taquilla o bien solicitado su envío.

Por otro lado, el plazo para nuevas altas de cara a la temporada 25/26 comenzará el del lunes 11, tanto de manera online como física. Los aficionados que deseen tramitarlo de forma presencial en las taquillas del estadio pueden solicitar cita previa desde ya en el portal de la entidad.

El abono, tanto físico como digital, resulta válido para asistir a todos los enfrentamientos que disputen el primer equipo, el filial y el Femenino como locales y que se encuentren incluidos en el mismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Anggy, la ecuatoriana que abre una tienda de comestibles en un pueblo de Granada tras años sin ninguna
  3. 3 Brutal paliza a un senegalés sintecho en Granada: le dan con una barra de hierro en la cabeza y lo dejan inconsciente
  4. 4 Volotea anuncia un vuelo permanente Granada-Santander con dos frecuencias semanales
  5. 5 Avisos por tormentas en Andalucía el jueves: los «reventones» llegan a Granada
  6. 6

    Los vecinos de Cervantes, en pie de guerra contra la reforma de la avenida
  7. 7

    Tercer día consecutivo de averías en los trenes en otra semana de caos ferroviario
  8. 8

    Las multas a las que te enfrentas si el nuevo radar de Circunvalación te pilla por exceso de velocidad
  9. 9 El pueblo de Granada que era conocido por sus puestos de melones y sandías
  10. 10 El Infoca estabiliza el incendio de Carataunas que ha obligado a desalojar cortijos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada habilita este viernes el abono digital para todos sus socios

El Granada habilita este viernes el abono digital para todos sus socios