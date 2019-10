Granada CF Al Granada no le gustan los viernes Los jugadores del Granada se defienden ante los del Sevilla, en el último partido disputado en viernes. / /RAMÓN L. PÉREZ Sólo ganó dos de los nueve partidos que jugó ese día en las dos últimas campañas ANTONIO NAVARRO GRANADA Martes, 15 octubre 2019, 00:32

Hay aficionados a los que les agrada que su equipo juegue en viernes y sea el encargado de abrir la jornada y otros que no lo consideran una buena idea. Al Granada, a tenor de los resultados que ha cosechado cuando ha tenido que jugar en este día laborable, no se le da bien jugar los viernes, pero esta semana ante Osasuna tiene la oportunidad de mejorar una estadística que no es demasiado agradable.

Desde que Diego Martínez entrena al conjunto rojiblanco, el inicio de la temporada 2018/19, el Granada ha jugado nueve partidos en viernes y solo ha ganado dos. Una marca negativa (un 22% de victorias) si se tiene en cuenta que el equipo granadino ha vencido en el 50% de los partidos que ha disputado bajo la dirección del técnico vigués. De los siete partidos restantes, cuatro acabaron en empate y tres en derrotas rojiblancas.

La pasada campaña hubo que esperar hasta la jornada 14 para que al Granada le fijasen su primer partido en viernes. Fue en tierras canarias ante Las Palmas (2-2) y fue el segundo encuentro de los tres consecutivos que los granadinos estuvieron sin ganar en el ecuador de la primera vuelta. El tercero y último fue el siguiente viernes, en casa y ante el Real Sporting (derrota por 1-2).

Al Granada se le acumularon los partidos en viernes al final de la primera vuelta de LaLiga 1|2|3. Las tres últimas jornadas del primer tramo de la competición fueron en viernes y no ganó –ni perdió– ninguno de estos encuentros. El empate de la decimonovena fecha del calendario en casa del Tenerife (1-1) les dejó un mal sabor de boca a los futbolistas de Diego Martínez porque fueron mandando en el marcador hasta el minuto 92, cuando un tanto de Joao Rodríguez impidió el triunfo andaluz. Las otras dos igualadas ante el Albacete (1-1 en la jornada 20) y ante el Cádiz (0-0 en la jornada 21) sí fueron vistas con mejores ojos por parte del granadinismo, pues fueron encuentros muy igualados en los que el reparto de puntos era un premio atractivo ante rivales de la zona alta que no ofrecieron demasiadas facilidades en esos compromisos. Fue necesario esperar hasta la jornada 26 para ver al Granada sumar tres puntos en duelo disputado en viernes. La cita tuvo lugar en el estadio El Arcángel de Córdoba, donde el equipo de Diego Martínez se impuso al conjunto local gracias a un tanto de Loureiro en propia puerta y a otro de Fede Vico en los minutos previos al descanso, al que se llegó con el 1-2 en el marcador que se mantendría hasta el final del partido. Después los granadinos lamentarían una nueva derrota en viernes ante el Sporting (1-0 en la jornada 34) y una sufrida victoria en casa ante el Tenerife (2-1 en la jornada 38). En aquel partido el conjunto nazarí acabó pidiendo la hora porque un tanto de Malbasic en los instantes finales hizo peligrar una victoria que parecía bastante encarrilada gracias a los tantos de los hoy ex rojiblancos Fede San Emeterio y Rodri.

En la presente campaña el Granada solo ha jugado un partido en viernes y lo ha finalizado con derrota. Fue el único traspié en casa de los de Diego Martínez, que cayeron por la mínima ante el Sevilla en la segunda jornada de este curso liguero (0-1).