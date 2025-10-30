El Granada se hace fuerte en los duelos individuales

La apuesta del Granada por una plantilla de mucha juventud empieza a darle sus frutos poco a poco, a falta de salir de los puestos ... de descenso en Segunda división. Más allá de los resultados, con hasta siete partidos consecutivos sin perder ya, la estadística avanzada refleja ya que los rojiblancos son el equipo de la categoría que mayor porcentaje posee de entradas que les permiten recuperar el balón, conun 65,56% de acuerdo a la base de datos del diario As.

El Granada supera en ese aspecto aunque por una diferencia mínima al propio líder de Segunda, el Racing de Santander, que se queda en un 65,5%. También se queda cerca el Sporting de Gijón, con un 65,2%, seguido ya y de forma muy pareja por el Mirandés, el Andorra y el propio Valladolid al que los rojiblancos visitarán el lunes.

El Granada también escala al podio en la estadística del porcentaje de duelos uno contar uno ganados sobre la posesión del balón en el césped. Los rojiblancos son los terceros en ese ámbito con un 52,36%, solamente superados por el Zaragoza con un 53,25% y el Albacete con un 52,71%. Al equipo de Pacheta le siguen de cerca el Leganés de Paco López, con un 52,21%, y el Córdoba, con un 51,98%. El Racing cae ahí antepenúltimo con un 47,56%.