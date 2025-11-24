El Granada CF finaliza la fase I de LaLiga Genuine

FundaciónEl Granada CF finaliza la fase I de LaLiga Genuine
La cita se celebró en Tarragona
R. I.
Granada
Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:30
El Granada CF Genuine completó este domingo la primera fase de LaLiga Genuine 2025/26, que tuvo lugar, a lo largo de este fin de ... semana, en el Mediterranean Sports Hub, en Tarragona.
Después de la ceremponia inaugural del pasado viernes en el Nou Estadi Costa Daurada, el sábado comenzó la tanda de partidos para el cuadro rojiblanco. El primer encuentro fue una derrota ante el Deportivo de la Coruña (4-0), mientras que, por la tarde, cayó de nuevo ante el Real Valladolid (3-0). Para el domingo, el encuentro contra el CD Lugo, que finalizó con derrota (4-0).
La fase II de LaLiga Genuine Moeve tendrá lugar en Cádiz ya en 2026, el próximo 31 de enero y 1 de febrero.
