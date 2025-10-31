El Granada Femenino vuelve tras el parón con ganas de romper su racha sin victorias

El Granada femenino vuelve a competir tras el parón de selecciones con ganas de romper su racha sin victorias ante el Madrid CFF (16 horas, ... estadio Fernando Torres). Lleva cuatro jornadas sin ganar, aunque entre medias hay empates con el Dux Logroño fuera y la Real Sociedad en casa. Las dos derrotas, con dos 'transatlánticos' como Atlético de Madrid y Barcelona. Las sensaciones con este último rival fueron más que aceptables, con un 2-0 final que delata la solidez de las rojiblancas.

El conjunto de Irene Ferreras quiere sostenerse en la zona media de la clasificación, en la que acampa con sus nueve puntos. Recupera a sus internacionales, como la portera Chikao Hirao, Manoly Baquerizo y sobre todo la goleadora Sonya Keefe, que ya lleva cinco dianas.

«Hemos vuelto al trabajo con mucha energía después de unos días de desconexión. Con ganas de volver con el equipo y enchufarnos a lo que somos, a lo que hemos hecho hasta ahora y lo que queremos ser. Tenemos un partido dificilísimo por delante, que también nos hace ilusión. Tenemos ganas de jugarlo bien y ser competitivas. Estar en disposición de sumar», reseñó Irene Ferreras.

«Hay que dar un paso adelante con balón. Por el estilo de ambos equipos, disputaremos la pelota. Intentaremos tener continuidad y que pase lo que queremos. Sin ella, que tengamos carácter y nos adaptemos en lo defensivo», constató la entrenadora.