Piña del Granada femenino en Los Cármenes tras perder con el Levante Badalona esta temporada. Granada CF
Liga F

El Granada femenino vuelve a Los Cármenes por la visita del Real Madrid

El partido se disputará este sábado a las 17.00 horas, gratuito para abonados

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 16:29

Comenta

El Granada femenino volverá a Los Cármenes este sábado con motivo de la visita del Real Madrid, tal y como confirmó el club este martes. ... El partido, correspondiente a la decimocuarta jornada del campeonato en la Liga F, se disputará a las 17.00 horas y los abonados podrán acceder sin coste ni necesidad de retirar invitación previa alguna. La entidad habilitará la grada de preferencia y venderá entradas para público general a un precio único de diez euros ya disponibles 'on line' y en taquilla el mismo día del encuentro a partir de las once de la mañana.

