El Granada femenino vuelve a Los Cármenes por la visita del Real Madrid

El Granada femenino volverá a Los Cármenes este sábado con motivo de la visita del Real Madrid, tal y como confirmó el club este martes. ... El partido, correspondiente a la decimocuarta jornada del campeonato en la Liga F, se disputará a las 17.00 horas y los abonados podrán acceder sin coste ni necesidad de retirar invitación previa alguna. La entidad habilitará la grada de preferencia y venderá entradas para público general a un precio único de diez euros ya disponibles 'on line' y en taquilla el mismo día del encuentro a partir de las once de la mañana.

Será el segundo partido del Granada femenino en Los Cármenes esta temporada, tras la derrota con el Levante Badalona por 0-2 que inauguró el curso. Al gol de Banini en la primera media hora le siguió otro de Chamorro ya en la segunda parte, sin reacción rojiblanca. El equipo que dirige Irene Ferreras espera salir cuanto antes del bache en el que se encuentra ahora, con un único punto en las cuatro últimas jornadas desde la derrota en casa del Madrid CFF al perder en la Ciudad Deportiva con el Sevilla y con el Athletic así como a domicilio con el Deportivo tras el empate en Tenerife.

Precedentes

El Granada ya estuvo cerca de puntuar contra el Real Madrid en Los Cármenes la temporada pasada. Entonces, la ya exrojiblanca Edna Imade empató a falta de veinte minutos un gol de Weir al comienzo del partido, pero Caicedo sentenció en la recta final. Las futbolistas por entonces bajo el mando de Arturo Ruiz plantaron cara también en el Estadio Alfredo di Stéfano, cuando las rojiblancas apretaron por el empate hasta claudicar ya durante el tiempo añadido.