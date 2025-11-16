El Granada femenino rescata un punto en otra remontada de pura supervivencia

Remontada de pura supervivencia la que llevó a cabo el Granada femenino en Tenerife. Como el Masculino en Santander, el conjunto de Irene Ferreras se ... repuso a una nefasta primera parte para rescatar un punto en uno de los campos más difíciles de toda la Liga F. Lauri y Ari Mingueza salvaron los muebles de unas rojiblancas que aprovecharon sus escasas oportunidades para sacudirse el dominio de las locales y volver a lucir su 'eterna lucha'.

Tenerife Cáceres; Aleksandra (Aithiara, m. 76), Elba, Cinta Rodríguez, Gavira, Clau Blanco; Natalia Ramos, Amani, Paola (Castelló, m. 76); Carlota (Gramaglia, m. 67) y Ouzraoui (Koko, m. 78). 2 - 2 Granada Laura Sánchez; Postigo (Blanca, m. 66), Yoli Sierra, Jujuba, Alba Pérez, Clara; Miku (Leles, m. 75), Ari Mingueza (Vera, m. 87), Lauri, Laura Pérez; y Sonya Keefe (Barquero, m. 87). Goles 1-0, m. 08: Natalia, con un disparo lejano; 2-0, m. 35: Carlota, desde la frontal; 2-1, m. 45: Lauri, de penalti; 2-2, m. 85: Ari Mingueza, con un tiro a la escuadra.

Árbitra Andrea Fírvida (comité aragonés). Amonestó con tarjeta amarilla a las locales Gavira, Aleksandra y Amani, así como a la visitante Alba Pérez.

Incidencias Partido correspondiente a la jornada 11 de Liga F, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife con público.

Las salidas al Heliodoro Rodríguez López suponen un quebradero de cabeza para los equipos de la Liga F ante el dominio habitual del cuadro local. Para el Granada no iba a ser menos ante un Tenerife casi invicto en su feudo –ni siquiera el Real Madrid pudo hacerse allí con el triunfo–, pero tampoco la expectativa se antojaba tan desoladora como reveló la realidad.

Al conjunto de Irene Ferreras le costó horrores entrar en el partido, con una espesura con el balón impropia de unas futbolistas que no renuncian a él y con fama de camaleónicas. No se hizo gala de ello en la primera mitad, pues el Tenerife impuso su ritmo y cortocircuitó la creación rojiblanca, completamente desactivada en el campo rival.

Parte de culpa la tuvieron Natalia y Paola, las protagonistas de un doble pivote triunfador que consiguió reducir a cenizas las virtudes de Miku y Mingueza. La pelota apenas superaba la primera línea de presión en los pies rojiblancos y el primer varapalo no tardó en llegar. A los ocho minutos, un disparo lejano sorprendió a Laura Sánchez, cuyos guantes de mantequilla lograron atajarlo a la segunda sobre la línea tras proyectarse hacia las redes con el bote.

El banquillo rival recurrió y la tecnología entró en juego para validar el tanto tras varios minutos de parón. Jarro de agua fría que perduró en el césped, pues las malas sensaciones se prolongaron sin remedio. Postigo fue la más destacada de las rojiblancas, achicando agua ante el constante acoso local.

Jujuba, Yoli y Alba Pérez las pasaron canutas por alto ante Carlota, una 'gigante' con pasado nazarí con habilidad para 'cazar' dentro del área. También generó problemas Ouzraoui, un puñal por la izquierda que reventó poco después la madera. En una jugada maradoniana, la extremo sacó las vergüenzas de una zaga hecha añicos antes de que recibiera la delantera, que fusiló con violencia la meta nazarí para agrandar la ventaja y hacer cumplir la ley del 'ex'.

Mientras tanto, Keefe perseguía sombras sin demasiado convencimiento. Protagonizó el primer chut del Granada a la media hora de juego, aunque sin la suficiente maldad. Poco o nada de las carrileras, con Laura Pérez negada ante su par y Clara con escasos capítulos de lucidez, pero el guion cambió antes del descanso gracias al vídeo.

La entrenadora rojiblanca pidió penalti en un saque de esquina por agarrón y derribo sobre Jujuba que la repetición se encargó de convencer a la colegiada. La capitana Lauri no falló y sumó su tercer gol del curso para dar alas a las suyas, que prolongaron su pesadilla con las transiciones y que desearon el final como los maltrechos boxeadores la campana.

Mejoría con premio

La verdad es que el paso por los vestuarios sirvió, pues el Granada regresó al verde con otro aire. Las rojiblancas salieron del 'KO' y pisaron área rival con frecuencia. Sobre todo, por la derecha. Postigo y Laura Pérez subieron una marcha en cuanto a físico y velocidad, pero no acertaron a la hora de enviar balones a Keefe, totalmente desaparecida.

No hubo demasiadas ocasiones. Alba Pérez pudo empatar, pero su volea se marchó alta. Minutos antes, Ouzraoui le comió la tostada a Clara en una carrera y se plantó sola ante la guardameta, pero no apuntó lo suficiente para sentenciar. En las visitantes entraron Leles y Blanca para aportar solidez, pues las locales continuaron amenazando por arriba y a la contra, con una Laura Sánchez insegura de más, todavía dándole vueltas al primer gol.

El Granada ganó entereza y frenó la sangría aun sin estar muy fino en tres cuartos , pero se llevó el gato al agua al final con un golazo de Ari Mingueza. La catalana se asoció con Laura Pérez al estilo de Jordi Alba y Leo Messi para limpiar la escuadra y sacar un punto del Heliodoro, botín inmejorable ante tanto sufrimiento.