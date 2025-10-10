El Granada acoge la vuelta de Arturo Ruiz y Edna

El Granada acoge este sábado en la Ciudad Deportiva del club (12.00 horas) la vuelta de Arturo Ruiz, el mejor entrenador en la historia ... de la sección femenina por el quinto puesto en Liga F y las semifinales en la Copa del Rey de la temporada pasada, que ahora regresa al frente de la Real Sociedad con la también exrojiblanca Edna Imade como delantera. Las rojiblancas, ahora con Irene Ferreras como entrenadora, esperan resarcirse en casa con esa motivación especial después de dos jornadas sin ganar al seguir el empate en Logroño a la goleada del Atlético en su instalación habitual de trabajo. La Real de Arturo, por su parte, marcha tercera sin más derrotas que la sufrida precisamente este pasado sábado como local con el Tenerife.

«Para mí es emocionante volver a reencontrarme con personas que son especiales para mí, sobre todo con quienes compartí aquel vestuario esa bonita temporada, y tengo muchas ganas del partido», admitió Arturo Ruiz. «La clave será acercarnos a nuestra mejor versión, como en partidos anteriores y en la segunda parte del otro día. Conozco las virtudes del rival, que son muy claras, y vienen implementándolas muy bien; intentaremos que no nos hagan daño», abundó.

Irene Ferreras

«Fue semana de seguir remando», compartió Irene Ferreras, por su parte, con los medios del Granada. «La empezamos siendo conscientes de que no estuvimos como queríamos en Las Gaunas, y sobre ese tipo de experiencias trabajamos y crecemos con conclusiones. Recuperamos sensaciones desde la tarea del día a día como no puede ser de otra manera porque tenemos alma y ambición y estamos preparadas y con ganas para volver a competir ante un equipo llamado a estar en la parte alta de la clasificación, con una plantilla importante y que sabe a lo que juega con las ideas muy claras, mucha variabilidad y movilidad y sobre todo un alto grado de eficacia de cara a puerta», apuntó.

«Intentaremos controlar todo lo controlable para recuperar nuestra esencia con el foco en lo que queremos hacer nosotras. Creo que preparamos bien el partido y tenemos hambre por mostrar nuestra identidad y más aún en casa. Trataremos de hacerlo lo mejor posible para darle una alegría a nuestra gente», sostuvo la entrenadora del Granada. «Para nosotras es fundamental jugar aquí porque vamos un pasito por delante a nivel emocional al encontrarnos mucho más cómodas por nuestra sinergia con la grada al competir en familia», añadió.