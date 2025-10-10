Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El exrojiblanco Arturo Ruiz dirige un entrenamiento al frente de su nuevo equipo. Real Sociedad

Femenino

El Granada acoge la vuelta de Arturo Ruiz y Edna

La previa ·

El mejor entrenador en la historia de la sección regresa al frente de la Real Sociedad con la antigua goleadora rojiblanca

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:45

Comenta

El Granada acoge este sábado en la Ciudad Deportiva del club (12.00 horas) la vuelta de Arturo Ruiz, el mejor entrenador en la historia ... de la sección femenina por el quinto puesto en Liga F y las semifinales en la Copa del Rey de la temporada pasada, que ahora regresa al frente de la Real Sociedad con la también exrojiblanca Edna Imade como delantera. Las rojiblancas, ahora con Irene Ferreras como entrenadora, esperan resarcirse en casa con esa motivación especial después de dos jornadas sin ganar al seguir el empate en Logroño a la goleada del Atlético en su instalación habitual de trabajo. La Real de Arturo, por su parte, marcha tercera sin más derrotas que la sufrida precisamente este pasado sábado como local con el Tenerife.

