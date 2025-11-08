El Granada femenino busca reencontrarse con la victoria en casa en el derbi

El Granada femenino regresa a la Ciudad Deportiva prácticamente un mes después de disputar su último compromiso liguero como local, que se saldó con empate ... a dos ante la Real Sociedad.

Las rojiblancas afrontan este mediodía el derbi contra el Sevilla, todo un clásico tras sus numerosos enfrentamientos de la competición doméstica y la Copa de la Reina. Lo hacen además con la inercia positiva que dejó su triunfo ante el Madrid CFF de la pasada jornada (0-1), resultado que mantiene al cuadro de Irene Ferreras como séptimo clasificado con 12 puntos, siete por encima del descenso y a ocho de los puestos de Champions.

No se esperan novedades en la convocatoria de la preparador madrileña más allá de la inclusión de Leles Carrión, centrocampista que dejó atrás sus problemas físicos y que ya trabaja para recuperar su mejor versión. Dado el escaso fondo de armario de la plantilla, hasta podría contar con minutos.

Por parte del rival, el duelo supondrá el regreso de la exnazarí Isa Álvarez, asentada como titular en la zaga sevillista.