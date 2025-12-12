El Granada entrenará ante su afición el día de la Cabalgata por la Copa

Puertas abiertasEl Granada entrenará ante su afición el día de la Cabalgata por la Copa
«Lo haremos para que todos los niños puedan venir a vernos antes del partido con el Rayo», confirmó Pacheta en la rueda de prensa previa al duelo con el Sporting
Granada
Viernes, 12 de diciembre 2025, 12:23
El Granada abrirá las puertas a su afición en el entrenamiento previo al duelo copero contra el Rayo Vallecano. Será durante la mañana del 5 ... de enero, día de la Cabalgata de Reyes y no lectivo para los granadinistas con compromisos escolares. Así lo anunció Pacheta durante su comparecencia antes de enfrentarse al Sporting en Liga. «Queremos que todos los niños vengan a vernos en un día tan especial. Por la mañana, el Granada. Por la tarde, los Reyes Magos», explicó con una sonrisa de oreja a oreja ante los medios de comunicación.
Será la segunda sesión de trabajo con entrada libre de la temporada del primer equipo nazarí. El pasado 13 de octubre, festivo en todo el país tras caer la fiesta nacional el domingo 12, el Granada acogió a 400 hinchas en su Ciudad Deportiva, un momento especial para los rojiblancos más pequeños, que hasta pudieron saltar al césped para conocer de primera mano a sus ídolos con permiso exclusivo del míster.
La temporada pasada el equipo nazarí ya celebró el entrenamiento del 2 de enero con público en Los Cármenes. Este curso la iniciativa cae el día antes de medirse a todo un Primera división en los dieciseisavos de final del torneo del 'KO'. «Va a ser un partido bonito. Otra oportunidad para que los más pequeños puedan venir a ver al equipo», sentenció.
