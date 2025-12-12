Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores del Granada, durante la última sesión de puertas abiertas en el pasado octubre. Ariel C. Rojas

El Granada entrenará ante su afición el día de la Cabalgata por la Copa

«Lo haremos para que todos los niños puedan venir a vernos antes del partido con el Rayo», confirmó Pacheta en la rueda de prensa previa al duelo con el Sporting

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 12 de diciembre 2025, 12:23

Comenta

El Granada abrirá las puertas a su afición en el entrenamiento previo al duelo copero contra el Rayo Vallecano. Será durante la mañana del 5 ... de enero, día de la Cabalgata de Reyes y no lectivo para los granadinistas con compromisos escolares. Así lo anunció Pacheta durante su comparecencia antes de enfrentarse al Sporting en Liga. «Queremos que todos los niños vengan a vernos en un día tan especial. Por la mañana, el Granada. Por la tarde, los Reyes Magos», explicó con una sonrisa de oreja a oreja ante los medios de comunicación.

