El Granada encierra varios fantasmas de un portazo

1. Este Granada novel, algo traumatizado por su situación clasificatoria, encerró varios fantasmas de un portazo en Huesca. Si alguno se volverá a escapar del ... armario, solo las jornadas lo dictarán, pero desde luego hay otros que no pueden regresar, como aquel que recordaba que los rojiblancos llevaban cuatro meses sin ganar, sin 'trampa' por la falta de competición en verano debido a que tampoco habían vencido en los encuentros de preparación.

2. Su partido en El Alcoraz no fue brillante, como tampoco lució en Burgos, pero careció de errores defensivos graves. No es poco con urgencias.

3. En tiempos de incertidumbre, un equipo necesita argumentos seguros. Tras empezar la temporada jugando con sus puntas disponibles y pasar luego a una defensa con tres centrales para intentar mitigar la sangría atrás y compensar la falta de un lateral izquierdo puro con ritmo, Pacheta se agarró a la carta con la que se presentó en el club, un sistema más ortodoxo con tres centrocampistas.

4. De repente, los espacios que se originaban cuando el conjunto saltaba a la presión se redujeron. El despliegue ya resultó más ordenado en El Plantío y se asentó en El Alcoraz. Ante las pérdidas de balón, que las siguió habiendo, el repliegue se conformó con más eficacia. La zaga automatizó mejor el fuera de juego que cuando la defensa está teóricamente más nutrida.

5. A los nazaríes les sigue costando muchísimo generar fútbol ofensivo. No encontraron la opción directa porque Jorge Pascual no destaca en el cuerpo a cuerpo, ni por arriba ni por abajo. Se encomendaron a incursiones individuales por bandas de Sola y Faye, que tienen la virtud de intentarlo siempre aunque no les salgan las cosas y de ser generosos en el esfuerzo para retroceder en caso de pérdida.

6. Por el centro, el Huesca provocó mucho tráfico, pero por momentos resaltó Pedro Alemañ, quien solo tuvo un fallo en la circulación, bien subsanado. En lo demás, atento, con temple, buen pie y excelente disparo ajustado en el gol.

7. La ventaja en el marcador fue efímera la pasada jornada, apenas seis minutos, pero el domingo se sostuvo durante más de una hora, contando los alargues. En ello, hubo varios factores determinantes. Uno de ellos, la actuación de Luca Zidane. Contó, esta vez, con una gran actuación de los centrales y ese porcentaje de fortuna para que los tiros francos del enemigo se vaya lejos de su portería.

8. Salvo lesiones o sanciones, es probable que Pacheta ya tenga esquema y once tipo. La única duda sigue puesta sobre el ariete. Desde luego, Jorge Pascual ha mostrado sus carencias como referencia única. Opciones claras con el balón tampoco ha tenido. La consecuencia probable es que juegue el ya recuperado Bouldini, aunque se le vio todavía prudente en los arranques.

9. Otra solución, no extravagante, sería colocar a Faye por dentro y que por una banda apareciera Pablo Sáenz o Arnaiz, quien también ha ejercido de delantero en su carrera. Lo de este último resulta sorprendente. Lleva dos partidos en el banquillo, sin disputar un solo minuto, pese a que fue el fichaje de más relumbrón, en una pugna complicada por ficharle con un equipo recién ascendido, la UD Las Palmas.

10. Recuperar su mejor versión es una de las misiones que tendrá Pacheta entre manos. En dinámica vencedora, si se instala, todo sería más fácil.