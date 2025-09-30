Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Foto conjunta con los aficionados desplazados. P. V. / GCF

La resaca

El Granada encierra varios fantasmas de un portazo

Más de cinco meses han tardado los rojiblancos en dejar la portería a cero y cuatro en volver a ganar, en un partido sin brillantez, pero carente de errores defensivos graves

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:34

1. Este Granada novel, algo traumatizado por su situación clasificatoria, encerró varios fantasmas de un portazo en Huesca. Si alguno se volverá a escapar del ... armario, solo las jornadas lo dictarán, pero desde luego hay otros que no pueden regresar, como aquel que recordaba que los rojiblancos llevaban cuatro meses sin ganar, sin 'trampa' por la falta de competición en verano debido a que tampoco habían vencido en los encuentros de preparación.

