El Granada, con una distancia enorme entre los téoricos titulares y los suplentes

Las distancias se agigantan entre los teóricos titulares y los suplentes en el Granada, aunque la segunda parte fuera aun peor que la primera en ... Jaén. La maquillaron los goles de Faye y Jorge Pascual, luego sepultados por el 3-2 de los locales en el añadido. Hay veteranos que parecen mal físicamente, algunos intermedios con momentos de apatía –sintomático lo de Hongla– y jóvenes que exhiben altibajos, con más ganas que otra cosa de momento.

Pacheta trató de asentar su sistema de tres centrales, aunque con la inclusión de un tercer centrocampista para formar en 5-3-2 en el acto inicial. Alcaraz hizo de zaguero diestro, Gadnidze asumió responsabilidad creativa junto a Trigueros y Hongla. Arnaiz hizo de punta junto a Samu Cortés. Poco aportó en vanguardia el talaverano y el único que lució en la media fue el georgiano hasta su lesión, técnicamente competente y con visión de juego.

Sin él, el Granada se aflojó y en la segunda parte, pese a la presencia de refrescos, el Jaén se creció. Faye fue el único dispuesto a variar las cosas, aunque con un solo integrante más a o menos a un nivel óptimo no resultó suficiente.

El Granada tiene un agujero atrás que no se taponó ni con el concurso de Hormigo, el menos habitual de los defensas. Loïc sigue pareciendo un primo lejano y Astralaga encajó tres goles, pero evitó al menos un par.

Nadie salió reforzado de la visita a la capital del Santo Reino, así que es probable que Pacheta esté inmerso en un mar de dudas. Confía aún, pero sufre.