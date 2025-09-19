Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Trigueros y Haro presionan en el partido. J. P. S.

Análisis

El Granada, con una distancia enorme entre los téoricos titulares y los suplentes

Pacheta trata de asentar su sistema de tres centrales, pero tampoco funciona

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:46

Las distancias se agigantan entre los teóricos titulares y los suplentes en el Granada, aunque la segunda parte fuera aun peor que la primera en ... Jaén. La maquillaron los goles de Faye y Jorge Pascual, luego sepultados por el 3-2 de los locales en el añadido. Hay veteranos que parecen mal físicamente, algunos intermedios con momentos de apatía –sintomático lo de Hongla– y jóvenes que exhiben altibajos, con más ganas que otra cosa de momento.

