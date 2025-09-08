El Granada descubre un punto de inflexión en la segunda parte de Málaga

1. Es posible que este remozado Granada, con acné en parte de su piel, haya necesitado estas primeras cuatro jornadas como una particular pretemporada. Una ... búsqueda de su propia identidad que necesitaba encontrar su punto de inflexión. Lo halló en la segunda parte de La Rosaleda, en la que concentró virtudes y minimizó fallos, con la dificultad añadida de reaccionar a un marcador adverso.

2. Los rojiblancos habían sufrido fases calamitosas en este arranque de Liga, entre las que se pueden incluir los 20 primeros minutos en Málaga. Sin embargo, también se había observado corazón entre tanta negligencia defensiva. Esas ganas de levantarse aunque las capacidades mostradas no siempre fueran suficientes. Un coraje juvenil que se activó tras el gol de Pau Casadesús en el primer tiempo y que tuvo su extensión en el acto definitivo, cuando los futbolistas pasaron por el diván de Pacheta durante el descanso. El equipo adquirió más poso con el balón y un mejor ajuste de sus líneas tras mostrar innumerables flaquezas en las detecciones, sobre todo por el sector que protegía Loïc Williams con Álex Sola.

3. El 2-2 nació de una acción coral, al igual que la primera diana, en la que Souleymane Faye tuvo mucho que decir. Muchas miradas se posan sobre el único futbolista por el que el club ha pagado traspaso este verano, una responsabilidad añadida para un joven que nunca había enseñado la pezuña en categoría profesional. Es un extremo flexible, no siempre estético, algo atropellado en las conducciones, pero con una insistencia tremenda y una energía desbordante no solo para atacar, sino también para el repliegue. La llegada desde atrás condujo a las celebraciones.

4. El análisis adquirió importancia desde ese momento. El Granada inicial fue una birria, aunque no acabó mal la primera parte, pero el chequeo venía tras hacer lo complicado, equilibrar la balanza. A diferencia del partido con el Mirandés en Los Cármenes, los nazaríes conservaron todas sus piezas intactas, once contra once malaguistas, y Pacheta solo tuvo que buscar relevos naturales que oxigenaran las demarcaciones.

5. José Arnaiz se quedó el costado de Pablo Sáenz para que Faye variara el perfil, Rubén Alcaraz agregó su contundencia y saber estar a la medular por Sergio Ruiz y Hormigo intentó poner un candado en la izquierda para que ni Larrubia ni sus compañeros pudieran atravesar el cercado. El entrenador burgalés hasta se pudo permitir un retoque táctico con Rodelas para pugnar por la victoria. Un remate al vacío de Jorge Pascual ante un gran centro del de Alhendín constituyó una buena oportunidad en el tramo definitivo.

6. Hay dos asuntos preocupantes en este Granada si quiere edificar algo serio, que perdure y aleje los fantasmas que pululan por la parte de abajo de la clasificación. Uno, la inseguridad defensiva, pues llevar diez goles encajados en cuatro partidos no lo admite ningún superviviente. Deriva de bastantes errores de posicionamiento, pero también de un portero lleno de dudas, Luca Zidane. Si por algo había destacado el francés es por su juego de pies y cierta valentía en sus intervenciones, pero está tan falto de confianza que no mide bien en las salidas o se queda anclado cuando le toca moverse. El debate bajo palos sigue abierto.

7. El otro asunto es que los delanteros siguen secos, si bien Bouldini asiste en el primer gol –aunque pareció más torpeza que por determinación– y Pascual, su sustituto tras la pausa, generó con sus movimientos muchas opciones ofensivas, aunque ha de avivar su instinto en el área, donde los puntas se entronizan. Mientras la segunda línea responda, no será un déficit tan problemático, pero es imperioso que contribuyan a la causa ante la meta contraria, por aquello de actuar cerca de ella.

8. Ciertas apuestas espabilan, como Pedro Alemañ o Faye. Algunos veteranos ya se alistan, con Álex Sola de elemento polivalente, aunque la zona izquierda no sea donde más destaque y la ocupara por las bajas de Diallo y Pere Haro; y un Alcaraz que proporciona liderazgo y una agresividad bien entendida, necesaria en algunos cierres de encuentros.

9. Queda claro que a este Granada le puede ayudar la actual amplitud de banquillo. A falta de ver a Gagnidze y el comportamiento de Hongla, las alternativas se han multiplicado en el centro del campo. Es lo que queda por ver: unos rojiblancos con tres pivotes, la fórmula que aplicó Pacheta al llegar a la ciudad y que no ha instalado de momento.

10. Por encima de sistemas, lo fundamental es la actitud. Si los nazaríes adquieren consistencia atrás y maduran desde la implicación, puede que corrijan la deriva que les llevaba hacia el sumidero. Si, por el contrario, lo de la Costa del Sol fue flor de un día, se comprobará con el Leganés, un candidato a subir por venir de Primera. Un cuadro dirigido por un ex, Paco López.