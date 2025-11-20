Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presentación de las acciones del Granada por el 25N. J. I. C.
Social

El Granada CF cumple 10 años de lucha activa contra la violencia hacia las mujeres

La entidad presenta sus acciones con motivo del 25N de la mano de la Subdelegación del Gobierno

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:28

Comenta

El Granada Club de Fútbol y la Subdelegación del Gobierno en Granada cumplen diez años de convenio por la eliminación de la violencia contra las ... mujeres. La entidad rojiblanca presentó este jueves sus acciones en torno al derbi con el Córdoba del sábado en Los Cármenes con motivo de la proximidad con el 25N, en esta ocasión centradas en la vicaria sobre los hijos. El director general Alfredo García Amado compareció junto al subdelegado José Antonio Montilla y Montse Muñoz como responsable de la Unidad de la Violencia sobre la Mujer en Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  3. 3 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  4. 4 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  5. 5 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  6. 6 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  7. 7

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  8. 8 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  9. 9 El aviso del famoso empresario José Elías sobre las pensiones: «Tendrán que hacer coliving»
  10. 10 Las garnachas mexicanas llegan a Granada: «Es comida callejera que no se ve aquí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada CF cumple 10 años de lucha activa contra la violencia hacia las mujeres

El Granada CF cumple 10 años de lucha activa contra la violencia hacia las mujeres