El Granada CF cumple 10 años de lucha activa contra la violencia hacia las mujeres

El Granada Club de Fútbol y la Subdelegación del Gobierno en Granada cumplen diez años de convenio por la eliminación de la violencia contra las ... mujeres. La entidad rojiblanca presentó este jueves sus acciones en torno al derbi con el Córdoba del sábado en Los Cármenes con motivo de la proximidad con el 25N, en esta ocasión centradas en la vicaria sobre los hijos. El director general Alfredo García Amado compareció junto al subdelegado José Antonio Montilla y Montse Muñoz como responsable de la Unidad de la Violencia sobre la Mujer en Granada.

Los futbolistas tanto del primer equipo masculino como del femenino del Granada participarán en varios vídeos que serán difundidos por redes sociales y proyectados en Los Cármenes durante la antesala del derbi con el Córdoba, con una lona también sobre el césped. Además, se guardará un minuto de silencio previo tanto en este partido como en el de Liga F con el Athletic a mediodía en la Ciudad Deportiva del club. Por otro lado, el club cedió las quince entradas que le fueron requeridas a varias víctimas y a sus hijos.

«El club se pone a su entera disposición para apoyar la lucha contra esta sacra desde nuestra posición en el fútbol, como un altavoz importante para trasladar todas estas situaciones y sumar en todo lo que esté en nuestra mano», reflejó Alfredo García Amado. «Hacer daño a las mujeres, también a través de los hijos, me parece una auténtica barbaridad que tenemos que erradicar», añadió el director general del Granada.

«El 25N es una referencia para concienciar de algo que debemos hacer todo el año, la violencia contra las mujeres fruto del machismo, que tiene su manifestación en los 38 asesinatos que ya van este año en España pero que solo son la punta del iceberg», reflejó José Antonio Montilla. «Todos los días recibimos decenas de situaciones de violencia física o psicológica a través de humillaciones en la provincia, con cada vez más maneras de ejercerse además a través de la digital que tanto nos preocupa ahora por ejemplo», indicó. El subdelegado del Gobierno agradeció al club «su disponibilidad siempre como uno de los mayores portavoces de la provincia» y particularmente la cesión de entradas: «Que las víctimas puedan aslir de su espacio de protección y venir al fútbol significa mucho aunque parezca un gesto pequeño».

Agradecimiento a la implicación

Por último, Montse Muñoz agradeció la implicación de los futbolistas en los vídeos. «Que se pongan a la cabeza de la lucha contra la violencia vicaria amplía el alcance de la concienciación respecto a las personas anónimas», subrayó la responsable de la Unidad de la Violencia sobre la Mujer en Granada. Tanto Alfredo García Amado como José Antonio Montilla agradecieron la difusión extra que aportará a la campaña su coincidencia con un derbi que además será el partido 'Premium TV' de LaLiga Hypermotion, con mayor cobertura de la habitual: «Ayudará a que tenga una repercusión mayor con ese efecto multiplicador que además tiene el fútbol».