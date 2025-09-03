El Granada convoca una rueda de prensa para valorar el mercado de fichajes

Granada CFEl Granada convoca una rueda de prensa para valorar el mercado de fichajes
Será el próximo miércoles 10 de septiembre
Granada
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:51
Habrá comparecencia de dirigentes rojiblancos para valorar el mercado veraniego de fichajes. Así lo anunció al Granada, que convocó a los representantes de los medios de comunicación a una rueda de prensa convencional para valorar los pormenores de los últimos meses en materia de incorporaciones. Será el miércoles 10 de septiembre a las 10.30 horas en el estadio Nuevo Los Cármenes.
De momento, el club no concreta qué ejecutivos acudirán a esta cita, aunque se asume que, como poco, comparecerán uno o los dos principales responsables de la secretaría técnica deportiva, Miguel Melgar y Javier Alonso. De esta manera, se rompe con el formato de desayunos informativos y se acude a una comparecencia más convencional.
