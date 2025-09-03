El Granada convoca una rueda de prensa para valorar el mercado de fichajes

Rafael Lamelas Granada Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:51 Comenta Compartir

Habrá comparecencia de dirigentes rojiblancos para valorar el mercado veraniego de fichajes. Así lo anunció al Granada, que convocó a los representantes de los medios de comunicación a una rueda de prensa convencional para valorar los pormenores de los últimos meses en materia de incorporaciones. Será el miércoles 10 de septiembre a las 10.30 horas en el estadio Nuevo Los Cármenes.

De momento, el club no concreta qué ejecutivos acudirán a esta cita, aunque se asume que, como poco, comparecerán uno o los dos principales responsables de la secretaría técnica deportiva, Miguel Melgar y Javier Alonso. De esta manera, se rompe con el formato de desayunos informativos y se acude a una comparecencia más convencional.