Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Amado, Aranguren, Alonso y Melgar. Pepe Marín

Granada CF

El Granada convoca una rueda de prensa para valorar el mercado de fichajes

Será el próximo miércoles 10 de septiembre

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:51

Habrá comparecencia de dirigentes rojiblancos para valorar el mercado veraniego de fichajes. Así lo anunció al Granada, que convocó a los representantes de los medios de comunicación a una rueda de prensa convencional para valorar los pormenores de los últimos meses en materia de incorporaciones. Será el miércoles 10 de septiembre a las 10.30 horas en el estadio Nuevo Los Cármenes.

De momento, el club no concreta qué ejecutivos acudirán a esta cita, aunque se asume que, como poco, comparecerán uno o los dos principales responsables de la secretaría técnica deportiva, Miguel Melgar y Javier Alonso. De esta manera, se rompe con el formato de desayunos informativos y se acude a una comparecencia más convencional.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer recibe una herencia de 500.000 euros tras probar que su padre fue un reputado médico de Granada
  2. 2 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  3. 3 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  4. 4

    Un aparatoso incendio en Maracena provoca decenas de llamadas a Emergencias
  5. 5

    El Granada negocia el fichaje del pivote Álvaro Aguado en el mercado libre
  6. 6

    ¿Qué requisitos tiene que tener un bajo para poder convertirse en vivienda?
  7. 7 Se incendia un coche a la salida de un supermercado en Híjar
  8. 8

    El Granada estudia la incorporación de Álvaro Aguado fuera de mercado
  9. 9

    Volver a respirar
  10. 10

    Los patios de 13 colegios de Granada abrirán los sábados por la tarde durante el curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada convoca una rueda de prensa para valorar el mercado de fichajes

El Granada convoca una rueda de prensa para valorar el mercado de fichajes