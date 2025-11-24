LaLiga HypermotionEl Granada ya conoce su último horario de diciembre
Corresponde al partido en Los Cármenes frente al Albacete Balompié
Granada
Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:13
El Granada ya conoce su último horario de diciembre, al menos en Liga. El conjunto rojiblanco cerrará el año con un partido el domingo 21 ... a las 18.30 frente al Albacete Balompié. Un rival que está plagado de exfutbolistas del equipo nazarí: Mariño, Pepe Sánchez, Carlos Neva, Jesús Vallejo y Antonio Puertas.
Antes de este compromiso, el cuadro de Pacheta abordará la visita a la Cultural Leonesa el próximo sábado 29 de noviembre a las 16.15 horas. El jueves 4, a las 22 horas, será turno para la Copa del Rey en Tenerife. En caso de superar esta eliminatoria, sí tendrá un duelo por ubicar correspondiente a los dieciseisavos de final en la semana del 17 de diciembre.
Después del viaje a Canarias, el Granada se las vera con el Ceuta el domingo 7 de diciembre a las 21 horas. El sábado 13, encuentro en El Molinón con el Sporting de Gijón, a las 16.15 horas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión