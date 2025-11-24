El Granada ya conoce su último horario de diciembre, al menos en Liga. El conjunto rojiblanco cerrará el año con un partido el domingo 21 ... a las 18.30 frente al Albacete Balompié. Un rival que está plagado de exfutbolistas del equipo nazarí: Mariño, Pepe Sánchez, Carlos Neva, Jesús Vallejo y Antonio Puertas.

Antes de este compromiso, el cuadro de Pacheta abordará la visita a la Cultural Leonesa el próximo sábado 29 de noviembre a las 16.15 horas. El jueves 4, a las 22 horas, será turno para la Copa del Rey en Tenerife. En caso de superar esta eliminatoria, sí tendrá un duelo por ubicar correspondiente a los dieciseisavos de final en la semana del 17 de diciembre.

Después del viaje a Canarias, el Granada se las vera con el Ceuta el domingo 7 de diciembre a las 21 horas. El sábado 13, encuentro en El Molinón con el Sporting de Gijón, a las 16.15 horas.