LaLiga Hypermotion

El Granada ya conoce su último horario de diciembre

Corresponde al partido en Los Cármenes frente al Albacete Balompié

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:13

Comenta

El Granada ya conoce su último horario de diciembre, al menos en Liga. El conjunto rojiblanco cerrará el año con un partido el domingo 21 ... a las 18.30 frente al Albacete Balompié. Un rival que está plagado de exfutbolistas del equipo nazarí: Mariño, Pepe Sánchez, Carlos Neva, Jesús Vallejo y Antonio Puertas.

