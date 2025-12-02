El Granada CF celebra la primera sesión de su nuevo consejo asesor

El Granada Club de Fútbol celebró este martes, en su Ciudad Deportiva, la primera sesión de su nuevo consejo asesor. El director general Alfredo García ... Amado y el de la instalación, Lucas Alcaraz, presidieron una mesa en la que reunieron al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias; al vicepresidente III de la Diputación y diputado de Deportes en la institución provincial, Eric Escobedo; al decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera; al presidente de la Cámara de Comercio de Granada y de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva; al presidente de la Federación de empresarios de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García; al director del Palacio de Exposiciones y Congresos, Paco Barranco; al director del diario IDEAL, Quico Chirino; al representante de la asociación granadinista 5001, Mariano de Damas; y al presidente de la Asociación de Veteranos del Granada CF, Manuel Molina 'Lina'.

La creación de este consejo asesor forma parte del plan de acción social del Granada CF para apoyarse en los representantes de las principales instituciones y de otros colectivos diversos de la ciuad y de la provincia con el fin de reforzar la cercanía con la sociedad y la visibilidad del club, convirtiéndose en un nexo con el consejo de administración de la entidad rojiblanca. Las funciones y competencias de este órgano incluyen el asesoramiento en cuestiones y proyectos de orden social, económico y cultural; la representación institucional junto a la dirección general o el consejo de administración en partidos oficiales del primer equipo y de los demás dependientes; la actuación como foro de debate permanente sobre las distintas cuestiones, problemáticas o proyectos de la entidad; la promoción de las relaciones entre el Granada y su entorno cultural, económico y social, fomentando la participación en los mismos; y la estimulación e impulso de la percepción de la marca Granada CF.

La periodicidad de los encuentros del nuevo consejo asesor del Granada CF será mensual y, una vez finalizados, se informará exhaustivamente de lo tratado durante los mismos. No obstante, también se celebrarán reuniones informales con frecuencia, incentivando así el debate permanente sobre cuestiones de actualidad, proyectos o problemáticas relacionadas con el día a día de la institución rojiblanca.