Primera sesión del nuevo consejo asesor del Granada CF, en la Ciudad Deportiva. Ariel C. Rojas

El Granada CF celebra la primera sesión de su nuevo consejo asesor

Entre los representantes de instituciones y colectivos diversos que integran este órgano se encuentra Quico Chirino, director de IDEAL

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:14

El Granada Club de Fútbol celebró este martes, en su Ciudad Deportiva, la primera sesión de su nuevo consejo asesor. El director general Alfredo García ... Amado y el de la instalación, Lucas Alcaraz, presidieron una mesa en la que reunieron al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias; al vicepresidente III de la Diputación y diputado de Deportes en la institución provincial, Eric Escobedo; al decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera; al presidente de la Cámara de Comercio de Granada y de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva; al presidente de la Federación de empresarios de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García; al director del Palacio de Exposiciones y Congresos, Paco Barranco; al director del diario IDEAL, Quico Chirino; al representante de la asociación granadinista 5001, Mariano de Damas; y al presidente de la Asociación de Veteranos del Granada CF, Manuel Molina 'Lina'.

