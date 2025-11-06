Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hinchas del Granada en Los Cármenes durante un encuentro. Fermín Rodríguez

Afición

El Granada celebra la primera reunión de 'Red Granadinista' con aficionados y socios

El encuentro pone en común ideas y propuestas para implicar al tejido social granadinista en el día a día del club

R. I.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:16

La sala de prensa del Estadio Nuevo Los Cármenes acogió la primera sesión del taller 'Red Granadinista', una de las bases fundamentales del plan de ... acción social puesto en marcha por el club hace unas semanas. A la misma acudieron representantes de los diferentes estamentos sociales de la entidad para poner en común ideas y propuestas que impliquen al tejido social granadinista en el día a día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

