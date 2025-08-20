Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Guerrero, en una imagen de archivo. P. M.

Polémica

El Granada bloquea en X a un portavoz de los accionistas minoritarios

La cuenta oficial en esta red social ha procedido así con varios aficionados, incluyendo a José Guerrero, quien ha asistido a todas las juntas del club desde que es SAD

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 15:05

El fútbol propicia debates polémicos que tienen su eco en las redes sociales. Las conversaciones en estas plataformas respecto al Granada CF se impregnan del ... cabreo de muchos de sus aficionados de un tiempo a esta parte por la situación del equipo. Esto lleva a las críticas, más o menos duras. Lo que no es habitual es que la cuenta oficial del club bloquee a estos usuarios, opción que se puede adoptar en X (antigua Twitter). Esto es, impedir que puedan leer lo que pone en el perfil rojiblanco o interactuar con el mismo. Algunos de los bloqueados emplean seudónimos e imágenes falsas, pero entre ellos está nada menos que uno de los portavoces de los accionistas minoritarios del Granada.

