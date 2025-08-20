El Granada bloquea en X a un portavoz de los accionistas minoritarios

El fútbol propicia debates polémicos que tienen su eco en las redes sociales. Las conversaciones en estas plataformas respecto al Granada CF se impregnan del ... cabreo de muchos de sus aficionados de un tiempo a esta parte por la situación del equipo. Esto lleva a las críticas, más o menos duras. Lo que no es habitual es que la cuenta oficial del club bloquee a estos usuarios, opción que se puede adoptar en X (antigua Twitter). Esto es, impedir que puedan leer lo que pone en el perfil rojiblanco o interactuar con el mismo. Algunos de los bloqueados emplean seudónimos e imágenes falsas, pero entre ellos está nada menos que uno de los portavoces de los accionistas minoritarios del Granada.

José Guerrero, que es jefe de los servicios de salud mental del hospital Virgen de las Nieves, tiene la distinción de haber asistido a todas las juntas de accionistas de la entidad, ordinarias y extraordinarias, desde la fundación del Granada Sociedad Anónima Deportiva en 2011. Lo hace como miembro de la asociación 5001, colectivo que logró sindicar a un gran número de accionistas minoritarios para tener esta representatividad en los cónclaves rojiblancos. En su cuenta personal en redes sociales muestra sus discrepancias respecto a los dirigentes del club y esto le ha costado el bloqueo.

«Qué pena me da todo, de verdad. Ya sabéis; si pensáis, razonáis y exponéis lo que está pasando...», expresó en X, con un pantallazo que demostraba lo ocurrido por parte de la cuenta oficial del Granada. «Siempre hemos sido muy correctos, educados y files al club (no a la propiedad), defendiendo como granadinos y granadinistas nuestro escudo, colores y sentimiento. Ahora que toca ser críticos, no solo hay un silencio absoluto institucional, sino que nos bloquean. Rectifiquen», extiende en otro mensaje.

Es cierto que, entre la catarata de expresiones de cada cual en las redes, el Granada y algunos de sus dirigentes han recibido amenazas muy graves, que incluso valoran llevar ante la justicia, pero también en esta 'criba' emprendida por la cuenta oficial están cayendo seguidores acreditados que solo han mostrado su disconformidad ante la cúpula de mando. Todo, en medio de un clima que no termina de mejorar en torno al club, agravado por la primera derrota oficial de la temporada y los problemas económicos que impiden inscribir a algunos futbolistas.