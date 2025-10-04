Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Granada salió al campo con camisetas por la capitalidad cultural. J. M. B.
El Granada apoya la candidatura de capital europea de la cultura

La afición disfruta del partido

Á. M.

Granada

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:32

El Granada mostró su apoyo a la candidatura de la ciudad para convertirse en capital europea de la cultura en el año 2031. Durante su salida al terreno de juego, los futbolistas rojiblancos lucieron una camiseta conmemorativa de tal causa.

En lo deportivo, la afición disfrutó como nunca esta temporada con la manita que lograron los nazaríes en la primera mitad del choque. El equipo se marchó ovacionado al descanso, aunque volvieron a repetirse cánticos contra la directiva pese al marcador tan a favor.

