El Granada anuncia la venta de entradas contra el Córdoba solo para abonados

Próximo partidoEl Granada anuncia la venta de entradas contra el Córdoba solo para abonados
El público general tendrá acceso a las localidades más adelante
Granada
Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:29
El Granada anunció la salida a la venta de entradas para el derbi contra el Córdoba, que tendrá lugar el sábado 22 a las 21 ... horas en el estadio de Los Cármenes. Las primeras localidades se destinarán exclusivamente a abonados del club nazarí, algo inédito esta temporada.
Estos podrán adquirir localidades de manera preferente hasta el miércoles. Los precios oscilan entre los 35 euros en los fondos y los 120 en los palcos VIP, pasando por los 40, de Esquinas, los 50 de Preferencia y los 60 de Tribuna. Los tickets infantiles tendrán un coste único de 12 euros en todos los sectores salvo en palcos y zona VIP.
El resto de aficionados rojiblancos podrán comprar entradas a partir de las 10 horas del miércoles tanto en la web oficial del club como en las taquillas de Los Cármenes, que tendrán el siguiente horario: de lunes a jueves de 10.00 horas a 18.00 horas; el viernes de 09.00 a 15.00 horas y el propio sábado desde las 19 horas antes el descanso del encuentro.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión