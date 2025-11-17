El Granada anuncia la venta de entradas contra el Córdoba solo para abonados

El Granada anunció la salida a la venta de entradas para el derbi contra el Córdoba, que tendrá lugar el sábado 22 a las 21 ... horas en el estadio de Los Cármenes. Las primeras localidades se destinarán exclusivamente a abonados del club nazarí, algo inédito esta temporada.

Estos podrán adquirir localidades de manera preferente hasta el miércoles. Los precios oscilan entre los 35 euros en los fondos y los 120 en los palcos VIP, pasando por los 40, de Esquinas, los 50 de Preferencia y los 60 de Tribuna. Los tickets infantiles tendrán un coste único de 12 euros en todos los sectores salvo en palcos y zona VIP.

El resto de aficionados rojiblancos podrán comprar entradas a partir de las 10 horas del miércoles tanto en la web oficial del club como en las taquillas de Los Cármenes, que tendrán el siguiente horario: de lunes a jueves de 10.00 horas a 18.00 horas; el viernes de 09.00 a 15.00 horas y el propio sábado desde las 19 horas antes el descanso del encuentro.