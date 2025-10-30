El Granada amplía sus efectivos en la Copa del Rey aun sin Hongla

José Ignacio Cejudo Granada Jueves, 30 de octubre 2025, 00:19 Comenta Compartir

Aun sin Martin Hongla ni en la convocatoria ni tan siquiera, el Granada solventó la visita al Roda por la primera eliminatoria de la Copa del Rey con el plus de recuperar a varios futbolistas para la causa. La continuidad de los diez mismos jugadores de campo durante cinco jornadas en Liga exigía que los suplentes se rebelaran en el torneo del KO, y lo hicieron. A ninguno le alcanza todavía como para discutir a nadie, pero sí que ampliaron los efectivos de Pacheta de cara a la competición.

Muchas miradas estaban puestas en José Arnaiz, ausente en los tres últimos partidos por una lesión fibrilar en el isquiosural izquierdo. El extremo no jugaba desde la última media hora de la 'manita' a la Real Sociedad B, tras quedarse sin minutos en Burgos y Huesca, pese a sus titularidades en sus dos primeros encuentros. El '11' se mostró rápido al contragolpe sobre todo, firme en su rehabilitación como para ejecutar un acrobático control de balón cuando ya parecía imposible, a falta aún de reajustar la mira de sus disparos.

Arnaiz, no en vano, es una de las alternativas que Pacheta contempla a Jorge Pascual de '9' en un momento dado. Ya jugó como segundo punta en el Leganés sobre todo pese a lo que le condiciona su falta de estatura en el área. Mientras Moha Bouldini siga convaleciente, a la opción de Souleymane Faye se le suma la del talaverano con el mismo perfil de atacante móvil para explotar los espacios a la espalda de las defensas. La siguiente asignatura pendiente de Arnaiz pasa por contribuir a la producción ofensiva con un gol o una asistencia.

El único futbolista de la plantilla que aún no había sido titular en competición oficial en lo que iba de temporada era Luka Gagnidze, más allá de los recreativistas Gael Joel y Mario Jiménez 'Gambín'. El georgiano, penúltimo hombre en incorporarse a la plantilla pero con una adaptación más compleja que la de Rubén Alcaraz por razones evidentes, aprovechó su primera oportunidad de inicio con mucha participación y movilidad. Asistió incluso a Sergio Rodelas en su gol.

Gagnidze no había podido jugar hasta ahora más que como revulsivo en cinco jornadas del campeonato regular. Cuando tuvo una oportunidad como titular, en el Trofeo del Olivo con el Real Jaén, un esguince de tobillo le apartó por precaución a la media hora. Por lo pronto, no obstante, ya parece haber adelantado a Manu Trigueros como primer recambio al asentadísimo trivote que forman Alcaraz, Sergio Ruiz y Pedro Alemañ; ninguno jugó con el Roda, de hecho.

También aprovechó los 90 minutos en la Copa del Rey, con una muestra de su polivalencia, el sevillano Diego Hormigo. Su condición de zurdo no le impidió adaptarse al costado diestro de la zaga, con Loïc Williams a la izquierda, y acabó incluso de pivote con el debut de Juanjo Flores durante el último cuarto de hora. El futbolista formado en Nervión ya fue titular en Burgos como lateral izquierdo, pero la recuperación de Baïla Diallo le había dejado sin minutos durante los tres últimos partidos.

El torneo del KO brindó a Rodelas la ocasión para marcar su segundo gol con el primer equipo, toda una ilusión para un canterano desde benjamín. Salir como lateral no le impidió atacar como extremo, lo que realmente le gusta, y esta vez sí vio saciada cierta ansiedad en partidos anteriores, sobre todo en Los Cármenes. Allí marcó al Cartagena justo antes de romperse en vísperas del parón navideño, cuando mejor estaba.

Rodelas fue uno de los futbolistas que actuaron como titulares contra el Deportivo de La Coruña por la inauguración del curso en el Zaidín de manera más o menos circunstancial ante los problemas del club para inscribir a varios de sus fichajes. No había vuelto a salir de inicio desde entonces, sin minutos ni tan siquiera en todo un mes hasta su vuelta de su sorprendente convocatoria con la selección española sub 21. Un subidón que parece haberle sentado bien.

En aquella estancia acompañó a Ander Astralaga, otro que volvió a vestirse de corto con el Roda. El portero anduvo sobrio, sin apenas intervenciones, después de que su actuación durante la derrota con el Leganés no terminara de convencer a Pacheta como para mantener a Luca Zidane en el banquillo para posterior reacción del francés ahora argelino. La Copa del Rey le permitió recordar su candidatura bajo palos.

Revoluciones pendientes

No todos los habituales suplentes del Granada aprovecharon el torneo del KO como a ellos mismos les habría gustado al menos, y eso que lo jugaron todo. Entre ellos, dos jugadores como Loïc Williams y Pablo Sáenz que perdieron la titularidad en Liga precisamente tras aquella derrota con el Leganés en Los Cármenes hace seis jornadas para ya no recuperarla y otro como Manu Trigueros que no sale de inicio desde agosto.

Williams sufrió en algunas acciones atrás, a Trigueros le faltó incidencia sobre el juego como pivote y Sáenz se quedó con muchas ganas de más. El extremo intentó desbordar por la banda derecha de todas las maneras posibles y armó varios disparos, de falta directa incluso, sin ver puerta en niguno de ellos. Sus reivindicaciones siguen pendientes como para presentar debate.

