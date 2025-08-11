Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aficionados del Granada en Los Cármenes. Ramón L. Pérez
Abonados

El Granada alcanza los 15.000 socios tras arrancar la fase de nuevas altas

El club se aproxima a su récord de abonados en la caetgoría de plata registrado la pasada campaña con 17.012

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:30

El Granada alcanzó los 15.000 socios tras arrancar este lunes la fase de nuevas altas, tal y como marcaban los plazos de la campaña de abonados para la temporada 25/26. Así lo comunicó el club, que llevaba sin informar sobre la cantidad de abonados desde el pasado 24 de julio, cuando se registraron 10.000 tan solo con renovaciones de asiento.

La campaña continúa abierta, por lo que es posible que se vuelvan a agotar los abonos disponibles como en las dos últimas campañas. Entonces se contabilizaron 17.100 socios en Primera durante el curso 23/24 y 17.012 en Segunda el año pasado. Ya no quedan citas previas para el trámite presencial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Queman seis viviendas en Pinos Puente relacionadas con el homicidio de un joven
  2. 2 La espectacular bola de fuego que se vio en el cielo de Granada y otras partes de Andalucía
  3. 3

    La nueva ley que permite desalojar a los okupas en 15 días
  4. 4

    «Ahora quieren matar a un chiquillo de 20 años de los nuestros, un ojo por ojo»
  5. 5

    Una Granada repleta de tesoros por descubrir (y gratis)
  6. 6 El bar de Granada que ofrece tapas a la brasa: «Es nuestra especialidad y a la gente les encantan»
  7. 7

    La venta de viviendas okupadas se duplica en Granada en tres meses
  8. 8

    «No me puedo jubilar. Voy a tener que trabajar hasta que me muera»
  9. 9

    El juzgado decreta el secreto de actuaciones en el homicidio de Pinos Puente
  10. 10

    Lucas Boyé padece un esguince de ligamento lateral en su rodilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada alcanza los 15.000 socios tras arrancar la fase de nuevas altas

El Granada alcanza los 15.000 socios tras arrancar la fase de nuevas altas