El Granada alcanza los 15.000 socios tras arrancar la fase de nuevas altas

Ángel Mengíbar Granada Lunes, 11 de agosto 2025, 19:30

El Granada alcanzó los 15.000 socios tras arrancar este lunes la fase de nuevas altas, tal y como marcaban los plazos de la campaña de abonados para la temporada 25/26. Así lo comunicó el club, que llevaba sin informar sobre la cantidad de abonados desde el pasado 24 de julio, cuando se registraron 10.000 tan solo con renovaciones de asiento.

La campaña continúa abierta, por lo que es posible que se vuelvan a agotar los abonos disponibles como en las dos últimas campañas. Entonces se contabilizaron 17.100 socios en Primera durante el curso 23/24 y 17.012 en Segunda el año pasado. Ya no quedan citas previas para el trámite presencial.

Temas

Granada CF