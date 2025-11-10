El Granada afronta un nuevo sorteo de Copa: estos son sus posibles rivales

El Granada afronta este martes un nuevo sorteo de Copa del Rey y de Copa de la Reina. Después de derrotar al modesto Roda por ... 1-5 en la eliminatoria inicial, el equipo de Pacheta espera rival para la segunda ronda con posibilidades limitadas ante el condicionante de proximidad geográfica que mantiene la Federación de cara a establecer los emparejamientos. Por su parte, el Femenino entra en la competición como cabeza de serie.

El sorteo masculino, previsto para las 13.00 horas, dividirá a los 56 equipos participantes –Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic continúan exentos– en dos bombos distintos a modo de norte y sur. Como es habitual, los conjuntos de menor categoría se medirán como locales a los de superior. Esto deja al Granada pendiente sobre todo de los clubes de Primera RFEF y de Segunda división, de donde saldrá su rival.

Como determinó la Federación en su distribución de los bombos, el equipo de Pacheta se medirá en segunda ronda a Talavera, Guadalajara, Tenerife, Cartagena, Real Murcia, Eldense (Primera RFEF), Almería, Málaga, Cádiz, Albacete, Ceuta o Leganés (Segunda división). En caso de enfrentarse a un equipo de la categoría de plata, el Granada podría ejercer como anfitrión en Los Cármenes si así lo determina el sorteo.

El cruce del torneo del 'KO' tendrá lugar entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre, justo algunos días después de la visita nazarí a la Cultural Leonesa en Liga del sábado 29 a las 16.15 horas. El horario copero se establecerá entre las 19 y las 21 horas.

Sorteo del Femenino

El sorteo del Femenino dará comienzo a las 16.30 horas con tan solo 16 equipos en liza para componer los octavos de final. El Granada arranca la competición como cabeza de serie por su clasificación liguera del curso pasado, por lo que descarta ya a Barcelona, Real Madrid, Atlético, Athletic, Tenerife, Real Sociedad y Eibar como posibles rivales.

El equipo de Irene Ferreras se medirá a partido único y a domicilio a Badalona Women, Espanyol, Alhama, Deportivo de La Coruña, Madrid CFF, Sevilla (Liga F), CE Europa o Alavés (Primera RFEF), conjuntos que comparten bombo y que alcanzaron los octavos tras superar la tercera ronda del torneo del 'KO'. El partido se celebrará entre el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre, justo antes del parón competitivo de Navidad.