Los nazaríes Álex Sola, Flores y Yoli Sierra, en partidos del Granada este curso. R. I.

Previa

El Granada afronta un nuevo sorteo de Copa: estos son sus posibles rivales

El equipo de Pacheta se medirá a un club de Segunda división o de Primera RFEF por proximidad geográfica | El Femenino entra a la competición como cabeza de serie

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:52

Comenta

El Granada afronta este martes un nuevo sorteo de Copa del Rey y de Copa de la Reina. Después de derrotar al modesto Roda por ... 1-5 en la eliminatoria inicial, el equipo de Pacheta espera rival para la segunda ronda con posibilidades limitadas ante el condicionante de proximidad geográfica que mantiene la Federación de cara a establecer los emparejamientos. Por su parte, el Femenino entra en la competición como cabeza de serie.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

