El Granada se abona a las 21 horas para jugar

Rafael Lamelas Granada Martes, 9 de septiembre 2025, 12:32

Ya hay horario de la jornada 8 en LaLiga Hypermotion y parece que la corporación de clubes abona al Granada a jugar la mayoría de sus partidos a las 21 horas. Así se repetirá en esta fecha, en su partido contra la Real Sociedad B.

La cita se celebrará a esa hora el sábado 4 de octubre. A ese encuentro llegará el conjunto rojiblanco tras su partido de este próximo domingo, a las 21, frente al Leganés, y dos salidas consecutivas: a Burgos, el 22 de septiembre (media hora antes, a las 20.30) y a Huesca (28 de septiembre, a las 21).

