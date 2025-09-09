Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manu Trigueros despeja un balón en el partido con el Mirandés. J. M. B.

Jornada 8

El Granada se abona a las 21 horas para jugar

LaLiga anuncia la fecha del partido con la Real Sociedad B en Los Cármenes

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:32

Ya hay horario de la jornada 8 en LaLiga Hypermotion y parece que la corporación de clubes abona al Granada a jugar la mayoría de sus partidos a las 21 horas. Así se repetirá en esta fecha, en su partido contra la Real Sociedad B.

La cita se celebrará a esa hora el sábado 4 de octubre. A ese encuentro llegará el conjunto rojiblanco tras su partido de este próximo domingo, a las 21, frente al Leganés, y dos salidas consecutivas: a Burgos, el 22 de septiembre (media hora antes, a las 20.30) y a Huesca (28 de septiembre, a las 21).

