La grada de animación apura sus 350 plazas

Afición del GranadaLa grada de animación apura sus 350 plazas
Las nuevas altas deberán formalizar su inscripción de forma presencial en Los Cármenes hasta este miércoles
Granada
Martes, 12 de agosto 2025, 14:33
La grada de animación '1931' del Granada apura sus 350 plazas con el periodo de nuevas altas entre este martes y el miércoles. Los interesados ... deberán formalizar su inscripción de forma presencial en las taquillas de Los Cármenes en horario de 9.30 a 13.30 y de 17.30 a 19.30. Quien no pueda asistir de esta forma deberá facilitar a otra persona una autorización con copia del DNI.
Que no te lo cuenten, vívelo 𝙘𝙤𝙣 𝙣𝙤𝙨𝙤𝙩𝙧𝙤𝙨.— Grada 1931 (@GradaGranadaCF) July 26, 2025
𝗚𝗥𝗔𝗗𝗔 𝟭𝟵𝟯𝟭 🇦🇹
Temporada 2025/26 ⏳ pic.twitter.com/zVkMeQMlle
Apenas quedan medio centenar de plazas disponibles hasta agotar las 350 totales. El precio asciende a 205 euros, tras el periodo para renovaciones a 120, ambos importes ya con la inclusión de una cuota anual de 35. «Forma parte del impulso en este camino de vuelta. Segunda es solo una parada. El aliento empieza contigo», emplaza la grada de animación, recuperada por el Granada en octubre de la temporada pasada.
