La grada de animación '1931' del Granada, durante un partido de la temporada pasada. Ramón L. Pérez

Afición del Granada

La grada de animación apura sus 350 plazas

Las nuevas altas deberán formalizar su inscripción de forma presencial en Los Cármenes hasta este miércoles

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 14:33

La grada de animación '1931' del Granada apura sus 350 plazas con el periodo de nuevas altas entre este martes y el miércoles. Los interesados ... deberán formalizar su inscripción de forma presencial en las taquillas de Los Cármenes en horario de 9.30 a 13.30 y de 17.30 a 19.30. Quien no pueda asistir de esta forma deberá facilitar a otra persona una autorización con copia del DNI.

