Granada CF Gonalons, obligado a forzar su puesta a punto cuanto antes por la lesión de Montoro Gonalons encara a Casemiro durante el choque. / BALDOMERO El francés volvió a mostrar su falta de ritmo cuando sustituyó al valenciano, del que todavía se desconoce el alcance de su lesión RAFAEL LAMELAS GRANADA Lunes, 7 octubre 2019, 02:32

Max Gonalons está obligado a forzar su puesta a punto cuanto antes si quieres ser una alternativa clara en caso de que haya gravedad en el alcance de la lesión de Ángel Montoro. El valenciano, de quien el Granada no ha difundido aún su diagnóstico, se echó la mano al muslo derecho en una carrera en solitario al comienzo del partido del sábado. Fue atendido y pidió el cambio inmediato. Gonalons, sin calentar, tuvo que salir al campo ante un rival superior y envalentonado. Su falta de ritmo se acusó en extremo sobre todo en la primera mitad. Al menos, el encuentro le sirvió para ir cogiendo la forma y, sobre todo, habituarse a los requerimientos del funcionamiento de los rojiblancos.

Gonalons es un futbolista reputado que físicamente no está bien aún y se nota, pero también es un jugador muy distinto a Montoro. El español es dinámico e intervencionista, poco amigo de fijarse en una posición en el centro del campo, en constante alternancia con el otro mediocentro. El francés, sin embargo, es un pivote clásico, que desde el eje intenta intervenir descargando el balón. Con Montoro y Yangel, el Granada se articula con un 4-2-3-1 muy flexible; con Gonalons, tiende más al 4-1-4-1. Herrera y Azeez se soltaron un poco más. Luego, Diego Martínez modificó la situación retrasando al venezolano.

Vienen casi dos semanas, aprovechando el parón de selecciones, para que el galo apriete en los entrenamientos si quiere tener minutos en caso de que lo de Montoro le afecte en los próximos encuentros. Fue el último fichaje del mercado veraniego y llegó sin apenas rodaje. Por su prestigio, está llamado a tener un papel protagonista, pero si no alcanza el tono adecuado, no lo tendrá sencillo. Diego Martínez también puede barajar otras posibilidades, como que Azeez baje al lado de Yangel para ganar un futbolista por dentro, que podría ser Carlos Fernández. En la enfermería también está Eteki, que encadena lesiones y no ha vuelto a ser alternativa para la medular. Es un momento propicio para el paso adelante de Gonalons.