Rafa Ortiz celebra su golazo al Córdoba en la Copa del Rey. @fotopik.es
En el Cieza

El golazo de un granadino echa al Córdoba de la Copa: «Ni me lo pensé; fue un sueño»

Una volea desde fuera del área de Rafa Ortiz a falta de diez minutos dio el pase al equipo de Tercera RFEF

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:02

Comenta

El Valladolid, próximo rival del Granada en Liga, no fue el único equipo de Segunda división que cayó eliminado en la primera ronda de la ... Copa del Rey contra un adversario modesto de Tercera RFEF. También le pasó al Córdoba en Cieza por un golazo de un jugador granadino. El lateral izquierda Rafa Ortiz asestó una preciosa volea con su zurda desde fuera del área a falta de diez minutos y brindó un momento histórico para los suyos.

