El golazo de un granadino echa al Córdoba de la Copa: «Ni me lo pensé; fue un sueño»

El Valladolid, próximo rival del Granada en Liga, no fue el único equipo de Segunda división que cayó eliminado en la primera ronda de la ... Copa del Rey contra un adversario modesto de Tercera RFEF. También le pasó al Córdoba en Cieza por un golazo de un jugador granadino. El lateral izquierda Rafa Ortiz asestó una preciosa volea con su zurda desde fuera del área a falta de diez minutos y brindó un momento histórico para los suyos.

«Fue el mejor momento futbolístico de mi vida; un sueño», reconoce Rafa Ortiz ante la llamada de IDEAL. «Ni me lo pensé al golpear, fue una de esas veces en las que sabes que el balón va a entrar antes incluso. Ni me acuerdo de la celebración. Sentí tantas emociones que no sabía ni cómo reaccionar, y no me lo creo todavía aunque estábamos convencidos de que podíamos meterles mano», rememora. Eliminar al Córdoba les asegura la visita de un equipo de Primera división en la segunda ronda, con preferencia por el Betis o el Sevilla como andaluces.

A sus 22 años, Rafa Ortiz recaló en el Cieza el verano pasado procedente de La Unión Atlético de Segunda RFEF y alterna titularidades con suplencias en el líder del grupo XIII de Tercera RFEF, que la temporada pasada cayó en los cuartos del 'play off' de ascenso con el Atlético Pulpileño. Con La Unión se enfrentó al Recreativo Granada tras formarse en la cantera rojiblanca de benjamín a juvenil, con un paso previo por las categorías inferiores de fútbol sala del Zaidín 90.

Competencia de Rodelas

El lateral izquierdo llegó a competir por un puesto con Sergio Rodelas en el Juvenil del Granada, pero una grave lesión de rodilla en pretemporada le impidió jugar en División de Honor como rojiblanco. Sí terminó compitiendo en esa categoría con el Santa Fe antes de dar un paso atrás en el Atarfe Industrial y luego firmar por el Huétor Vega de Tercera RFEF, con el que se ganó el fichaje por La Unión.

«Aún sueño con llegar a lo más alto en el fútbol pero tampoco me lo planteo mucho; disfruto del presente y sigo estudiando administración y dirección de empresas a distancia», cuenta Rafa Ortiz, que fue campeón de España en su día con el equipo de la Universidad de Granada. Ahora espera rival para volver a mostrarse al mundo desde Cieza.