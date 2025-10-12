De todo menos gol

1. Este nuevo Granada ya es un equipo solvente en LaLiga Hypermotion. Podrá ganar, empatar o perder por los avatares de un partido, pero se ... ha desprendido de cualquier sensación gelatinosa.

2. Más aun, tiene arrestos para aplicar la fórmula de juego valiente que pregona su entrenador, con presión alta y emparejamientos intensos y líneas avanzadas.

3. Pacheta jamás renunció a su fe en este grupo y el tiempo demuestra que no era una pose para maquillar una crisis de resultados, sino la convicción inquebrantable basada en el día a día de que, cuando se acabaran accidentes como las autoexpulsiones o los errores groseros, las sensaciones que emanaría la escuadra serían otras.

4. Además de las cuatro jornadas sin perder, con un empate inicial en Burgos, dos triunfos –con Huesca y Real B– y otras tablas, las firmadas con la UD Las Palmas, los rojiblancos muestran una solidez en cada uno de los aspectos fundamentales del fútbol, aunque arriba le falte algo de pólvora. Le sobró con el filial donostiarra, la echó de menos con los canarios.

5. En este contexto, cuando hay inocuidad, se suele mirar al más adelantado, al teórico delantero centro. Jorge Pascual se ha convertido en la apuesta de Pacheta para estas funciones, aunque en su carrera pase más por ser un atacante que acompaña a una referencia que no una boya en campo contrario.

6. Sin embargo, a fuerza de encadenar titulares, asoma una versión del almeriense más agresiva y concreta, sobre todo en las disputas. Para ese modelo de hostigar al contrario cuando saca en corto, parece ideal. En los momentos en los que se asocia con sus compañeros, también destaca.

7. Su problema llega cuando asoma en el área, donde no exhibe el oportunismo de los arietes. Tampoco ha tenido suerte en algunas intentonas que se alejaron de la portería por poco.

8. Seguramente, de tanto actuar, las celebraciones personales llegarán y muestre unos registros apreciables, pero la impresión actual es que este conjunto, rocoso atrás y a la vez elástico en sus avances, necesita la guinda de un oportunista. En ello, el club sigue echando de menos a Myrto Uzuni.

9. Pascual queda como el único punta sano, ante las lesiones de Mohamed Bouldini y de José Arnaiz. Pacheta tendrá que hacer encaje de bolillos para darle descanso o alternativa al almeriense.

10. Vistas sus pruebas, lo razonable es que Faye se centre a veces, dejando el costado para Pablo Sáenz o Rodelas. Por ahora, no hay más a lo que agarrarse.