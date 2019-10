Granada CF Germán: «No hemos estado a nuestro mejor nivel en el primer tiempo» Germán protesta la amarilla que recibió en la segunda parte. / /BALDO El defensa del Granada lamenta no haber puntuado pese a que «al final estuvo más cerca el empate que el 4-2» ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 5 octubre 2019, 20:39

Germán Sánchez apuntó tras la derrota del Granada ante el Real Madrid que el inicio de partido fue «complicado con el gol y la lesión de Montoro. Luego lo hemos intentado, pero ellos en la primera parte han podido finquitar el partido. Irnos al descanso nos ha sentado bien para salir en la segunda parte de manera más coordinada y al final ha estado más cerca el empate que el 4-2, pero ya sabíamos la pegada que tiene el Madrid y que en media ocasión te puede hacer gol. Una derrota es una derrota pero el equipo ha competido y creo que hay que estar orgulloso».

Al explicar los motivos de la derrota ante el conjunto de Zidane, el central rojiblanco explicó que las dificultades del primer tiempo «no es porque ellos hayan salido más intensos. Sabemos de las dificultades que tiene jugar en el Bernabéu y aunque yo no hablaría de intensidad sí que es verdad que no hemos estado a nuestro mejor nivel en el primer tiempo. Luego en la segunda hemos tratado de corregir un par de cosas y hemos metido al Madrid en apuros. Tuvieron pérdidas que nosotros no aprovechamos, seguimos buscando el empate pero ellos con una contra finiquitaron el partido».

Acerca del comienzo del partido, Germán indicó que «hemos tenido unos cinco minutos difíciles. Un gol tan tempranero, la lesión de Ángel... Pero no hay que lamentarse por la falta de un jugador. Hemos tenido esos cinco minutos desubicados y luego lo hemos intentando rehacer lo mejor posible. Ellos han intentado parar el partido cuando lo han necesitado, pero las sensaciones son positivas y ya a pensar en el partido de Osasuna. Los parones vienen bien para seguir trabajando y ya pensar en el partido ante el Osasuna, que es el más importante de la temporada».

Por último, cuando fue preguntado sobre cual fue el mensaje de Diego Martínez en el descanso para intentar remontar un 2-0 Germán respondió que «sobre todo nos hizo un par de correcciones como puede ser hacer la presión de una manera más coordinada. Así le hicimos más daño al Madrid».