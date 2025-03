Gerard Moreno: «Hicimos un trabajo increíble»

Antonio Navarro GRANADA Sábado, 3 de abril 2021, 18:08 Comenta Compartir

El protagonista del partido, Gerard Moreno, afirmó en Movistar que tanto sus compañeros como él se sentían «muy contentos» porque «queríamos ganar tras el parón en un campo complicado y ante un equipo complicado pero, además, logramos hacer un trabajo increíble».

El delantero dijo sobre su manera de lanzar los penaltis que «intento no pensar, aguantar a ver donde se va a tirar el portero y contento de ayudar al equipo con mis goles». Y sobre el segundo gol, el mejor del partido, explicó que «intenté controlar bien, Germán se resbaló un poco y me dio algo de ventaja pero la verdad es que me quedo con todo lo que ha hecho el equipo porque venir a Los Cármenes y ganar con esta autoridad es muy difícil».

Por último, Moreno manifestó que «sin duda» se encuentra en el mejor momento de su carrera.