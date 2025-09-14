Muchas ganas pero poco talento

A este Granada no le faltan ganas pero sí talento, esa calidad diferencial que decanta los partidos en las áreas. Al Leganés le alcanzó con ... un penaltito en la primera parte y una pifia en la salida de Sergio Ruiz en la segunda parte, apenas dos chispazos, para marcar en Los Cármenes, lo que tanto intentó, sin éxito, el conjunto local, absolutamente estéril. Los de Paco López estrenaron su casillero de victorias y los rojiblancos se quedan cada vez más solos en el sótano de LaLiga Hypermotion, consecuencia de una trayectoria que no mejora, pese a la esperanza alimentada en Málaga.

Sin gol, el fútbol es anodino, y con fallos garrafales atrás, los cimientos se desmoronan. El Granada es un producto a medio acabar, con muchas piezas noveles sin el encaje preciso, al que le pasa por encima una competición que no aguarda a nadie y que, como sus jugadores espabilen tarde, la angustia puede ser desasosegante.

Granada Astralaga; Pau Casadesús (Rodelas, m. 65), Oscar Naasei, Manu Lama (Rubén Alcaraz, m. 65), Loïc Williams, Álex Sola; Sergio Ruiz (Gagnidze, m. 76), Pedro Alemañ (Samu Cortés, m. 76), Pablo Sáenz (José Arnaiz, m. 60), Souleymane Faye; y Jorge Pascual. 0 - 2 Leganés Juan Soriano; Lalo (Campos, m. 82), Jorge Sáenz, Marvel, Naim (Said Sy, m. 92); Diawara, Melero (Roberto López, m. 64), Cissé; Duk, Juan Cruz (Millán, m. 64) y Diego García (Miguel, m. 64). GOLES: 0-1, m. 36: Diego García, de penalti; 0-2, m. 69: Roberto López.

ÁRBITRO: Andrés Fuentes (comité valenciano). Amonestó a los locales Manu Lama (m. 12) y Oscar (m. 45+2); y a los visitantes Marvel (m. 45+2), Juan Cruz (m. 48) y Duk (m. 61).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes ante 13.735 espectadores.

Pacheta no hizo de tahúr en su rueda de prensa y reconoció que meditaba cambiar de portero, como así hizo. Astralaga a escena, portero de buena planta que soltó los nervios en una primera parada de mucho mérito, aunque estuviera invalidada por fuera de juego. Tiene tan buen pie como Luca Zidane y en realidad apenas tuvo trabajo, pero en el 0-2 pudo hacer más y parte de la afición se lo recriminó.

El otro relevo respecto al equipo original de Málaga fue el de Jorge Pascual, al ausentarse Bouldini, un delantero al que se le atribuyen unas visibles condiciones, pero al que le falta avivar el instinto. Los Cármenes reconoce a los goleadores cuando aprietan la mandíbula y admite peor a los de corte fino.

Enfrente, un Leganés con pegatinas de Primera aún, distribuidos por Paco López, aplaudido como técnico ascensor que fue en la casa. Cuenta el valenciano con un equipo que juega a un ritmo alto, aunque también deja algunas concesiones. No suelen ser todo lo sólidos que debieran atrás sus conjuntos y lo chequeó Manu Lama con un envío de falta en largo. Álex Sola, de nuevo en el carril zurdo, sacó espíritu de atacante para romper con un demarque y lograr un estupendo control en el área ajena, pero cuando trató de chutar encontró de obstáculo a Soriano y a Diawara con la escoba sobre la línea.

Con envíos transoceánicos, el Granada erosionaba a la zaga pepinera. Astralaga puso una pelota en juego desde su cortijo y Pascual se quitó a su par y acudió a una presión sobre Soriano, que en su despeje dio en el delantero nazarí. Este se encontró el rechazo y marcó, pero la acción estaba cancelada por mano.

Astralaga solo tuvo una detención en ese primer acto, que estaba invalidada, pero que tuvo su mérito, ante un planchazo de Duk. Sí que tuvo que lucirse Soriano en una acometida de Faye, siempre inquieto, que sacó con dificultad. La distribución de Alemañ y los caracoleos de Pablo Sáenz iban metiendo al Granada en campo contrario. Sin embargo, en una acción aislada, con Sola retrocediendo ante Duk, el extremo del Leganés recortó y el donostiarra le hizo una leve zancadilla, que el árbitro percibió como alevosa y el VAR ni entró a discutirle. Diego García anotó con un buen ajuste.

Al Granada le agitó la muesca, pero continuó llegando, aunque con demasiada aceleración. Hubo muchas atenciones por balonazos o golpes al mentón y al público le pareció fatal algunas interpretaciones del colegiado, aunque no en todas erró.

Tras el descanso, el mismo patrón de conducta. En un córner y en un saque de banda de Sola, con brazos potentes, los rojiblancos se hicieron notar. El árbitro omitió un empujón al llegar al área de Faye por parte de Melero, en el contorno del área, que encendió más a la grada.

Salió Arnaiz, con Pablo Sáenz algo derretido, y lo primero que hizo fue sacar una falta fuerte, pero sin trayectoria ante un exequipo. Después, pasaron a escena Alcaraz, en posición de libre por Lama; y Rodelas, para que hubiera un zurdo en el costado izquierdo y para que Sola pasara a la derecha.

Estaba el Granada sacando un balón de atrás cuando Sergio Ruiz, el capitán, se enredó ante el hostigamiento de Cissé en campo propio y este le robó la cartera. Se apoyó en Rubén López, que tiró desde la corona y Astralaga 'tragó' al ir a atraparla por el centro.

Arnaiz pudo recortar diferencias en una aparición en el área, pero no tenían manera de orientar el esférico entre palos. Pacheta, sin delanteros a los que apelar, reformuló su propuesta con cuatro en la retaguardia, devolviendo a Alcaraz a su sitio junto con Gagnidze, otro debutante, y Samu Cortés por la derecha, centrando a Arnaiz. El canterano tuvo un gran eslalon con caída en la última posta y otro intento lejano en el alargue. El georgiano, todavía aterrizando, demostró contar con un buen pie para el pase y el disparo. Tal vez haya futbolista.

El Granada lo intentó, pero con un atolondramiento enorme, con más entusiasmo que claridad, como se está caracterizando. Quiere agradar, pero no le da para mucho más que para pelear.

Ofuscado, cada avance se escurría por el sumidero, con muchos aficionados abandonando antes de tiempo su asiento, resignados a esta dura travesía por el desierto. Muy complicado de asimilar.