Sola se lamenta. José Miguel Baldomero

La crónica

Muchas ganas pero poco talento

Un Granada estéril se queda solo en la cola de la clasificación tras una nueva derrota en casa ante un Leganés que aprovecha dos chispazos para ganar

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:18

A este Granada no le faltan ganas pero sí talento, esa calidad diferencial que decanta los partidos en las áreas. Al Leganés le alcanzó con ... un penaltito en la primera parte y una pifia en la salida de Sergio Ruiz en la segunda parte, apenas dos chispazos, para marcar en Los Cármenes, lo que tanto intentó, sin éxito, el conjunto local, absolutamente estéril. Los de Paco López estrenaron su casillero de victorias y los rojiblancos se quedan cada vez más solos en el sótano de LaLiga Hypermotion, consecuencia de una trayectoria que no mejora, pese a la esperanza alimentada en Málaga.

