Moha Bouldini golpea un balón durante un entrenamiento anterior. Ariel C. Rojas

Granada CF | La previa

Ganar o ganar en León con una bala extra

Moha Bouldini ofrece una alternativa más a un equipo aún falto de recursos ofensivos anteuna dura visita a un rival recién ascendido que va por encima por ahora

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

Aún no es ni invierno pero ganar es lo único que le vale al Granada en León, donde ya pasará frío pese a jugar a ... las cuatro de la tarde. Los rojiblancos necesitan reencontrarse con la victoria dos jornadas después contra la Cultural, un rival recién ascendido que lleva cuatro puntos más por ahora, para salir de una vez de los puestos de descenso. Una derrota frente a un equipo llamado a pelear por la permanencia sembraría demasiadas dudas entre los rojiblancos, que no escaparán de la quema de empate en empate.

