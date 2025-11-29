Ganar o ganar en León con una bala extra

Aún no es ni invierno pero ganar es lo único que le vale al Granada en León, donde ya pasará frío pese a jugar a ... las cuatro de la tarde. Los rojiblancos necesitan reencontrarse con la victoria dos jornadas después contra la Cultural, un rival recién ascendido que lleva cuatro puntos más por ahora, para salir de una vez de los puestos de descenso. Una derrota frente a un equipo llamado a pelear por la permanencia sembraría demasiadas dudas entre los rojiblancos, que no escaparán de la quema de empate en empate.

Pacheta contará con una bala extra en el Reino al recuperar a Moha Bouldini. El delantero marroquí, de vuelta un mes y medio después de su nuevo esguince en el tobillo derecho, ofrece una alternativa más a una plantilla aún falta de recursos ofensivos más allá de Jose Arnaiz. La recaída que ya sufrió a los pocos minutos de ingresar ante Las Palmas en Los Cármenes exige paciencia con su participación, y tampoco Jorge Pascual admite debate por la titularidad ahora mismo, pero un escenario adverso le obligaría a intervenir de cara a la recta final. Quien sabe si, por primera vez en mucho tiempo, con dos delanteros más o menos naturales sobre el campo.

Ampliar

El Granada vende su piel también cara lejos de Los Cármenes, como demostró al empatar el 2-0 del Racing tras perder en Valladolid, pero ahora le toca regresar con un nuevo triunfo. Ya logró su primera conquista de la temporada a domicilio, en Huesca, pero ahora visita a un anfitrión que solventó sus dos últimos partidos en casa con victorias ante Málaga y Mirandés para luego remontar en Cádiz. La Cultural Leonesa fue uno de los clubes que decidió cambiar de entrenador a poco que le vio las orejas al lobo, con un veterano como José Ángel 'Cuco' Ziganda por Raúl Llona, y desde entonces presume de números de 'play off'. En el Zaidín, más allá de la figura de Pacheta solo parece haber un precipicio.

Todo apunta a que Pacheta mantendrá la misma alineación de los dos últimos partidos, con Ander Astralaga como portero y Oscar Naasei en el lateral derecho pese a las recuperaciones de Luca Zidane y Pau Casadesús, respectivamente. El buen rendimiento de Loïc Williams en la zaga emplaza al entrenador a continuar con el ghanés en un costado, pero también contempla las prestaciones que el catalán puede aportarle en ataque. Bajo palos, el burgalés parece inclinado hacia quien más confianza muestre en cada momento, y el vasco va a más conforme juega. Con el Córdoba, como en El Sardinero, volvió a intervenir con mérito en varias ocasiones.

Sin Hongla

Al Granada le urge que contra la Cultural Leonesa recuperen su mejor tono tanto el capitán Sergio Ruiz como Rubén Alcaraz en el centro del campo, más allá de los buenos minutos de Manu Trigueros como revulsivo en el derbi. No contribuirá a refrescar la zona Martin Hongla, con molestias en una rodilla pese a que únicamente juega con Camerún desde septiembre. Lo que con él ocurra permanecerá como un misterio hasta el mercado de invierno, al que los rojiblancos esperan llegar fuera del descenso.