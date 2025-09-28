Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Alemañ celebra el gol del Granada. LOF

Huesca - Granada | La crónica

Ganar bien vale un «eureka» del Granada

Los rojiblancos logran su primera victoria de la campaña gracias a un gol de Alemañ en el acto inicial, en un ejercicio de sufrimiento del que salen ilesos con paradas de Luca y notable esfuerzo defensivo

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:17

Ganar bien vale un «eureka» para el Granada, que se había quedado solo como único equipo sin victorias de Segunda división tras el triunfo del ... Zaragoza el pasado viernes. Se quitó el estigma en El Alcoraz, donde no se había impuesto en sus cinco visitas anteriores. El gol de Pedro Alemañ, en la primera parte, que además firmó un partidazo, validó la conquista de los tres puntos. Después, hubo más motivos para el sufrimiento que para el alivio porque la inconsistencia permaneció. El Huesca insistió muchísimo para recortar la diferencia, pero esta vez acompañaron las paradas de Luca Zidane, los reflejos de sus compañeros para alejar el peligro y la suerte precisa para que muchas salvas locales se marcharan lejos de la meta.

