Ganar bien vale un «eureka» del Granada

Ganar bien vale un «eureka» para el Granada, que se había quedado solo como único equipo sin victorias de Segunda división tras el triunfo del ... Zaragoza el pasado viernes. Se quitó el estigma en El Alcoraz, donde no se había impuesto en sus cinco visitas anteriores. El gol de Pedro Alemañ, en la primera parte, que además firmó un partidazo, validó la conquista de los tres puntos. Después, hubo más motivos para el sufrimiento que para el alivio porque la inconsistencia permaneció. El Huesca insistió muchísimo para recortar la diferencia, pero esta vez acompañaron las paradas de Luca Zidane, los reflejos de sus compañeros para alejar el peligro y la suerte precisa para que muchas salvas locales se marcharan lejos de la meta.

La búsqueda táctica de Pacheta había concluido en Burgos con una vuelta al origen, a los primeros partidos en el Granada la temporada pasada. 4-3-3. En Huesca, exilió al pasivo Hongla en favor de Sergio Ruiz y metió Diallo ajustado en la izquierda, por fin un lateral zurdo con vigor en faceta defensiva y ofensiva, aunque no pudiera acabar el encuentro con ciertas molestias.

SD Huesca Dani Jiménez; Iñigo Piña, Jorge Pulido, Arribas (Liberto, m. 53); Toni Abad, Kortajarena, Sielva (Enol, m. 77), Rodrigo Abajas; Diego Luna (Dani Ojeda, m. 57), Portillo (Jesús Álvarez, m. 53) y Sergi Enrich (Ntamack, m. 77). 0 - 1 Granada CF Luca Zidane; Pau Casadesús, Oscar Naasei, Manu Lama, Diallo (Hormigo, m. 62); Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz (Hongla, m. 70), Pedro Alemañ; Álex Sola (Pablo Saénz, m. 70), Souleymane Faye (Loïc Williams, m. 85) y Jorge Pascual (Bouldini, m. 70). GOL: 0-1, m. 24: Pedro Alemañ.

ÁRBITRO: Damaso Arcediano (comité castellano-manchego). Amonestó al local Iñigo Piña (m. 95); y al visitante Rubén Alcaraz (m. 76).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio El Alcoraz ante 4.589 espectadores.

Los rojiblancos bien pudieron adelantarse en una acción estrambótica. Sacó muy largo Zidane, hubo un amago de peinada y un choque entre Pulido y Abajas que dejó sin ataduras a Álex Sola en el área, algo escorado. No vio a Pascual por el rabillo del ojo y decidió chutar con maldad a gol, pero Dani Jiménez reaccionó como un karateca.

Rozar la celebración animó bastante al Granada, aunque en ataque poco proporcionaba su referencia, Jorge Pascual, presa fácil para zagueros con mandíbula de acero. El almeriense volvió a sestear ante su falta de colmillo. Le rodearon oponentes de la misma estirpe que Alcaraz, que sabe atizar sin que cante ante el árbitro. Le dio un manotazo a Enrich, involuntario, que le amorató el ojo. Aplicó con inteligencia la ley marcial. Los años no pasan en balde para ciertos esfuerzos, pero es astuto como pocos.

Diallo protagonizó una gran subida con rebote en el área en el que Pedro Alemañ intentó una chilena que no le salió con brío. El valenciano tenía ganas de red y la encontró tras un eslalon de Faye, que cuando sí orienta bien el balón a la primera es letal entre la trinchera enemiga. Le concedió a su compañero la pelota en la frontal y ajustó este para erigirse en el sorpresivo pichichi de los nazaríes, con dos dianas.

No se conformó el Granada pese a la diana e intentó controlar el juego, pero sus circuitos todavía saltan y la intensa lluvia propiciaba un fútbol a arreones que explotaron mejor los locales, sobre todo por la banda de Ro Abajas. Se escabulló un par de veces de Pau Casadesús y metió el miedo en el cuerpo a la retaguardia visitante. En una huida, puso el balón atrás para Kortajarena, que no ajustó entre palos, aunque tenía hasta cuatro futbolistas rojiblancos delante. En la otra, más propicia aún, Sergi Enrich conectó el esférico, pero Zidane estiró el brazo hacia atrás para rozar lo justo con las yemas de los dedos y enviar la pelota unos metros por encima de su portería.

Pese a los dos rasguños, el Granada llegaba al descanso no solo con la puerta a cero como en Burgos, sino con ventaja en el marcador, sensación inédita esta campaña. El Huesca trató de desatascar el asunto con un par de cambios pronto tras la reanudación. El Granada intuía la angustia y se pertrechó, pero tembló en un córner y en un aterrizaje de uno de los refrescos, Liberto, tras un envío desde la banda.

La erosión provocó grietas en la defensa rojiblanca. Lo acusó Diallo, cada vez más cansado, obligando a otra contorsión de Zidane. El Huesca rondaba el área y esto servía de señal de inquietud permanente. Salió Hormigo por el agotado lateral francés. Manu Lama se tuvo que anticipar para despejar un balón con la entrepierna. En el saque de esquina, Sielva buscó el golpeo directo y Zidane sacó una manopla para evitarlo. Cada mogollón era motivo de dudas.

Quien no parecía notar la fatiga era Sola, omnipresente, con espíritu guerrero. Sin embargo, dejó el tapete en un carrusel de tres cambios, con entrada de Pablo Sáenz en su lugar, más Hongla por Sergio Ruiz y Bouldini por Jorge Pascual. Misma idea, pero nueva energía, sobre todo en punta, con el marroquí siendo un incordio mayor que el almeriense para los zagueros azulgranas. La curiosidad, que Rubén Alcaraz lució desde entonces el brazalete de capitán.

Faye lo intentó desde lejos, pero sin tino. Mejor fue la que nació en las botas de Pablo Sáenz, con un centro que abortó Dani Jiménez, con Bouldini dispuesto a concluir. El marroquí intercambió papeles con Saénz en una contra que no solucionaron bien.

Ojeda, exrojiblanco, asustó en un intento, pero hubo fuera de juego. Pacheta se preocupó ante el acoso local. y retiró a Faye para cerrar con Loïc, volviendo de manera coyuntural a los tres centrales. Más ladrillos para una retaguardia que acabó achicando agua. Despejes tras despejes hasta el pitido final, que sonó a música celestial. El diluvio oscense trajo la felicidad. Oscar se puso a rezar. Hubo que sacar a la calle a la Virgen de las Angustias en la capital para todo ello. Quizás sea necesario una procesión semanal.