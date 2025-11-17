Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mario JIménez Gambín, en un partido anterior del Recreativo Granada. J. M. B.

Recreativistas

Gambín, Flores y Haro no podrán ser convocados por el Granada CF ante el Córdoba en principio

Los tres fueron expulsados en el partido del filial en Porcuna. El club recurrirá la del centrocampista

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:33

Comenta

Mario Jiménez 'Gambín', Juanjo Flores y Pere Haro no podrán ser convocados por el Granada CF ante el Córdoba en principio. Los tres fueron expulsados ... en el partido que disputó el Recreativo Granada en Porcuna. Una agresión a Gambín acabó con su expulsión junto a la de Flores al final de la victoria del filial rojiblanco este pasado domingo. Haro, por su parte, vio la roja durante el partido en sí.

