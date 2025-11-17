Gambín, Flores y Haro no podrán ser convocados por el Granada CF ante el Córdoba en principio

Mario Jiménez 'Gambín', Juanjo Flores y Pere Haro no podrán ser convocados por el Granada CF ante el Córdoba en principio. Los tres fueron expulsados ... en el partido que disputó el Recreativo Granada en Porcuna. Una agresión a Gambín acabó con su expulsión junto a la de Flores al final de la victoria del filial rojiblanco este pasado domingo. Haro, por su parte, vio la roja durante el partido en sí.

Tanto el centrocampista como el central se vieron involucrados en una tangana durante la celebración del tercer triunfo consecutivo de los cachorros nazaríes y causarán baja también para el primer equipo la próxima jornada como mínimo, aunque la de Gambín será recurrida. Este declaró haber sido agredido por un rival sin convocar, algo que constató el árbitro en el acta aun sin haber presenciado los hechos. De acuerdo a testigos, el futbolista en cuestión habría sido Juanse Pegalajar.

Tanto Gambín como Flores fueron titulares después de haberse incorporado a la concentración del Recreativo a última hora a la vuelta del Granada de Santander. El defensa sufrió también un balonazo del segundo entrenador del Atlético Porcuna, Eloy Ortega, que provocó su propia expulsión.