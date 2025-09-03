Gagnidze, un «ganador de duelos» con talento por demostrar en el fútbol español

Hay quien dice que el Granada gana un jugador técnico para el centro del campo con Luka Gagnidze. También que se trata de un luchador ... incombustible sobre el terreno de juego pese a su falta de centímetros. La realidad es que, a sus 22 años, el georgiano lo tiene absolutamente todo por demostrar en una liga tan exigente como la Segunda división, su primera experiencia en el fútbol español.

Existe mucha incertidumbre en torno a Gagnidze, un futbolista desconocido para el gran público. Un informe público del ojeador Alexis Masson sobre su participación con su selección en el Europeo sub 21 del pasado julio arroja algo de luz. En él se describe al centrocampista de Kutaisi como «ligero en el contacto y no demasiado imponente en base a una estatura de 175 centímetros, pero con un centro de gravedad lo suficientemente bajo como para girar y esconder la pelota en situaciones de presión», explica.

El 'scout' del portal web 'Target Scouting' centra las principales fortalezas de Gagnidze en sus habilidades sin balón. «Su posicionamiento y sus entradas suponen las piedras angulares de su juego, tanto cuando su equipo posee la posesión como cuando la persigue. Se trata de un ganador de duelos que se encuentra en el lugar adecuado en el momento indicado. Ayuda al equipo a recuperar balones con un alto nivel de lucha y con nociones tácticas. En definitiva, un caballo de batalla aunque no lo aparente», añade Masson.

Posición

Otro análisis interesante es el de Andrés Marchante, seguidor español del fútbol ruso y de Europa del Este. A través de un hilo de X, situó al nuevo efectivo granadinista como «un interior, especialmente en el perfil diestro. Sirve como organizador, ya que es asociativo y juega rápido. Tiene un buen tren inferior para girar rápidamente sobre sí mismo», avanza.

«Es excelente llegando arriba desde segunda línea, pero le cuesta completar los 90 minutos. En el Dinamo de Moscú le costó asentarse por su tendencia a padecer pequeñas lesiones musculares. Si en Granada está sano, puede ser diferencial con su talento», concluyó Marchante.