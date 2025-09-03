Gagnidze, un «ganador de duelos» con talento por demostrar en el fútbol español

PerfilGagnidze, un «ganador de duelos» con talento por demostrar en el fútbol español
El joven mediocentro destaca por su capacidad para regatear y esconder el balón, además de por su lucha en el campo pese a las dudas físicas
Granada
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:19
Hay quien dice que el Granada gana un jugador técnico para el centro del campo con Luka Gagnidze. También que se trata de un luchador ... incombustible sobre el terreno de juego pese a su falta de centímetros. La realidad es que, a sus 22 años, el georgiano lo tiene absolutamente todo por demostrar en una liga tan exigente como la Segunda división, su primera experiencia en el fútbol español.
Existe mucha incertidumbre en torno a Gagnidze, un futbolista desconocido para el gran público. Un informe público del ojeador Alexis Masson sobre su participación con su selección en el Europeo sub 21 del pasado julio arroja algo de luz. En él se describe al centrocampista de Kutaisi como «ligero en el contacto y no demasiado imponente en base a una estatura de 175 centímetros, pero con un centro de gravedad lo suficientemente bajo como para girar y esconder la pelota en situaciones de presión», explica.
El 'scout' del portal web 'Target Scouting' centra las principales fortalezas de Gagnidze en sus habilidades sin balón. «Su posicionamiento y sus entradas suponen las piedras angulares de su juego, tanto cuando su equipo posee la posesión como cuando la persigue. Se trata de un ganador de duelos que se encuentra en el lugar adecuado en el momento indicado. Ayuda al equipo a recuperar balones con un alto nivel de lucha y con nociones tácticas. En definitiva, un caballo de batalla aunque no lo aparente», añade Masson.
Posición
Otro análisis interesante es el de Andrés Marchante, seguidor español del fútbol ruso y de Europa del Este. A través de un hilo de X, situó al nuevo efectivo granadinista como «un interior, especialmente en el perfil diestro. Sirve como organizador, ya que es asociativo y juega rápido. Tiene un buen tren inferior para girar rápidamente sobre sí mismo», avanza.
«Es excelente llegando arriba desde segunda línea, pero le cuesta completar los 90 minutos. En el Dinamo de Moscú le costó asentarse por su tendencia a padecer pequeñas lesiones musculares. Si en Granada está sano, puede ser diferencial con su talento», concluyó Marchante.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.