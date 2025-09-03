Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luka Gagnidze. R. I.

Gagnidze, un «ganador de duelos» con talento por demostrar en el fútbol español

El joven mediocentro destaca por su capacidad para regatear y esconder el balón, además de por su lucha en el campo pese a las dudas físicas

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:19

Hay quien dice que el Granada gana un jugador técnico para el centro del campo con Luka Gagnidze. También que se trata de un luchador ... incombustible sobre el terreno de juego pese a su falta de centímetros. La realidad es que, a sus 22 años, el georgiano lo tiene absolutamente todo por demostrar en una liga tan exigente como la Segunda división, su primera experiencia en el fútbol español.

