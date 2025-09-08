Gael Joel disputa los últimos minutos de la derrota de Guinea Ecuatorial con Túnez

RojiblancoGael Joel disputa los últimos minutos de la derrota de Guinea Ecuatorial con Túnez
Este martes, turno para Hongla y Astralaga
R. L.
Granada
Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:32
Gael Joel, futbolista vinculado al Recreativo Granada en dinámica del primer equipo rojiblanco, disputó los últimos minutos del partido que enfrentó a su selección, Guinea ... Ecuatorial, con Túñez, con derrota por 0-1 de su combinado, tras el tanto en el 73 de Ben Romdhane.
Gael salió al campo en el 87, para reforzar el centro del campo, pero no pudo contribuir a la reacción.
Este martes será turno para Martin Hongla, quien juega en Cabo Verde enrolado en las filas de Camerún, a partir de las 18 horas. Una hora más tarde, arrancará el encuentro sub 21 entre Kosovo y España, con el portero Astralaga entre los citados.
