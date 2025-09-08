Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Gael Joel. Ariel C. Rojas

Rojiblanco

Gael Joel disputa los últimos minutos de la derrota de Guinea Ecuatorial con Túnez

Este martes, turno para Hongla y Astralaga

R. L.

Granada

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:32

Gael Joel, futbolista vinculado al Recreativo Granada en dinámica del primer equipo rojiblanco, disputó los últimos minutos del partido que enfrentó a su selección, Guinea ... Ecuatorial, con Túñez, con derrota por 0-1 de su combinado, tras el tanto en el 73 de Ben Romdhane.

