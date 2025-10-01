Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Alemañ hace un gesto para celebrar su gol ante el Huesca, el segundo oficial con la camiseta del Granada. LOF

Granada CF

Los futbolistas jóvenes del Granada empiezan a mostrar sus capacidades

Oscar, Alemañ o Faye destacan y ratifican una estrategia declub obligada a ser compatible con los buenos resultados

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:38

El fracaso del Granada en el intento de regreso a Primera división la temporada pasada conllevó un cambio en la estrategia del club. La entidad ... se vio obligada a iniciar una reestructuración debido a sus nuevas limitaciones económicas y apostó, a su vez, por un rejuvenecimiento de la plantilla. Una inclinación hacia futbolistas sin bagaje en la Liga Hypermotion, pero a los que apreciaban capacidades a explotar como rojiblancos. Tras siete partidos oficiales, con un empate y un triunfo en los dos últimos que han dado algo de aire al equipo, hay varios futbolistas en la veintena que empiezan a destacar y ratifican una política en la confección que ha de ser compatible con los buenos resultados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  2. 2

    Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle
  3. 3 Un avión de Gran Canaria a Granada regresa al aeropuerto tras escaparse un perro en la bodega
  4. 4 Compra un rasca de la ONCE en Almuñécar y gana sobre la marcha 150.000 euros
  5. 5 De Siria a Granada para crear un negocio único que es tendencia entre deportistas e influencers
  6. 6

    «Esta sentencia nos da dignidad tras siete años de calvario y humillación»
  7. 7 El mítico restaurante de la Alpujarra granadino que cumple 55 años y que conoció Penélope Cruz
  8. 8 Sobresalto en el edificio de Correos por un conato de incendio
  9. 9 Lanjarón despide con cariño a María Remedios Nieto, farmacéutica, empresaria y filántropa
  10. 10

    24 horas para la zona de bajas emisiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los futbolistas jóvenes del Granada empiezan a mostrar sus capacidades

Los futbolistas jóvenes del Granada empiezan a mostrar sus capacidades