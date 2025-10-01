Los futbolistas jóvenes del Granada empiezan a mostrar sus capacidades

El fracaso del Granada en el intento de regreso a Primera división la temporada pasada conllevó un cambio en la estrategia del club. La entidad ... se vio obligada a iniciar una reestructuración debido a sus nuevas limitaciones económicas y apostó, a su vez, por un rejuvenecimiento de la plantilla. Una inclinación hacia futbolistas sin bagaje en la Liga Hypermotion, pero a los que apreciaban capacidades a explotar como rojiblancos. Tras siete partidos oficiales, con un empate y un triunfo en los dos últimos que han dado algo de aire al equipo, hay varios futbolistas en la veintena que empiezan a destacar y ratifican una política en la confección que ha de ser compatible con los buenos resultados.

Oscar Naasei –que ya estaba en la casa–, Pedro Alemañ o Souleymane Faye se han convertido en indiscutibles en los planteamientos de Pacheta. Todos tienen una vinculación larga con el Granada, si bien el defensa todavía luce dorsal del Recreativo Granada. Como anunció el director general, Alfredo García Amado, en su balance del mercado veraniego, es uno de los casos en los que quiere avanzar la dirección para mejorar sus condiciones y darle dorsal profesional. La intención está presente, aunque de momento no hay avances, como sucede también con Sergio Rodelas, oficialmente recreativista aún; o Pablo Sáenz, quien acaba contrato en 2026.

Oscar, de solo 20 años, está creciendo futbolísticamente a pasos agigantados. En los primeros partidos, Pacheta lo situó de lateral derecho ante la ausencia de Pau Casadesús y ante la pareja formada por Manu Lama y Loïc Williamsm, que parecía inamovible. Cuando el técnico apostó por tres zagueros atrás, Oscar ya pasó a sus funciones más naturales como central, pero ha sido en los dos recientes encuentros, en Burgos y Huesca, cuando el ghanés ha aparecido junto a Lama en el corazón de la retaguardia. La sangría de goles encajados se redujo a uno en El Plantío y ninguno en El Alcoraz. Oscar mantuvo la consistencia, despejó balones y se impuso en duelos. Tiene madera en su rol, de ahí que ya despertara el interés del mismísimo Real Madrid para sumarlo a su filial, pero el Granada se agarró a su cláusula de rescisión, de diez millones, y sobre todo a ofrecerle una oportunidad de desarrollo en el fútbol profesional. Es la misma fórmula aplicada tanto con Pedro Alemañ como con Souleymane Faye.

Alemañ, de 23 años, acababa contrato con el Valencia, pero el conjunto 'che' tenía una opción unilateral de renovación. No la activó, pero a cambio conservó un derecho de tanteo y un 10% de futura venta en su llegada a coste cero al Granada.

Las referencias sobre él no eran malas, pues el técnico del Valencia, Carlos Corberán, le había tenido entrenando en su dinámica, aunque sin debutar con el primer equipo. Quiso cambiar de aires, ver si podía triunfar lejos de casa, y a fe que está convenciendo en Granada, encima destapado como inesperado goleador. Marcó al Málaga, contribuyendo al empate en La Rosaleda; y anotó la única diana en Huesca, que reportó tres puntos. Además, ofreció un despliegue notable con el balón, con buena resistencia física, pues acabó el encuentro. Su vínculo se extiende hasta 2028.

Faye es otro que va a más. Cuando tiene un día inspirado, su contribución al juego de ataque es alta. De un culebreo suyo nació la asistencia en el tanto de Alemañ, precisamente. Si no, al menos siempre desgasta al rival y persigue a su par cuando ataca. Esta actitud solidaria le convierte en un jugador fundamental en ataque, sin descartar que un día ejerza de referencia en detrimento de los otros delanteros.

Hay otros chicos menores de 25 que se han abierto un hueco en la alineación, como Pau Casadesús, Manu Lama, Baïla Diallo o Jorge Pascual. Los tres primeros parecen estables en la propuesta inicial. A pesar de las crisis de este arranque de competición, en el Granada germinan algunos futbolistas que pueden dar que hablar a medio plazo. Si la dinámica favorable prosigue, tal vez aporte ese punto de confianza necesaria para todos.