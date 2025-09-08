25 futbolistas empleados y solo un fichaje sin debutar todavía

En cuatro jornadas disputadas, el Granada ya ha utilizado a 25 futbolistas. Todo ello, teniendo en cuenta que no pudo debutar uno de sus últimos ... fichajes, el georgiano Luka Gagnidze, por unos problemas relacionados con su visado en Extranjería que, según el club rojiblanco, quedarán resueltos en breve.

Con los estrenos de Álex Sola y Rubén Alcaraz se alcanza una cifra considerable. De hecho, además de Gagnidze, el otro jugador con ficha profesional que no se ha tenido minutos en partido oficial es el portero Ander Astralaga, aún con la selección española sub 21, aunque volverá esta semana.

Así, han participado el portero Luca Zidane, los defensas Casadesús, Hormigo, Lama, Diallo, Loïc Williams, Oscar, Pere Haro y Sola –en esa función al menos–; los centrocampistas Hongla, Alemañ, Trigueros, Sergio Ruiz, Alcaraz, Mario Jiménez y Dominique; los extremos Rodelas, Pablo Sáenz, José Arnaiz, Samu Cortés y Souleymane Faye; y los delanteros Bouldini y Jorge Pascual, aparte del cedido Stoichkov antes de irse al Deportivo y del rescindido Weissman.