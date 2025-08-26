Fran Árbol se va cedido al Lorca Deportiva

Rafael Lamelas Granada Martes, 26 de agosto 2025, 13:18 | Actualizado 14:03h. Comenta Compartir

Fran Árbol jugará cedido en el Lorca Deportiva, de 2ª RFEF. El portero del Granada -vinculado a su filial, el Recreativo- se marcha a esta entidad murciana hasta final de temporada.

Árbol llegó en categoría infantil al conjunto rojiblanco, en 2018. En marzo de 2024 debutó con el Recreativo en 1ª RFEF y ese mismo verano lo hizo también con el primer equipo en pretemporada. La pasada campaña, disputó un total de 25 partidos con el filial en 2ª RFEF. Ha sido internacional español en categoría sub 19 con la selección española.

Además, el Granada anunció el fin de la cesión establecida con el Newell´ Old Boys por el argentino Agustín Juárez. El delantero se marcha al Atlético Sanluqueño, de 1ª RFEF. Hizo parte de la preparación con los de Pacheta.

