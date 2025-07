El entrenador granadino Fernando Estévez inicia un nuevo proyecto en la Ponferradina, de 1ª RFEF tras una temporada a la espera. Después de conseguir un ... ascenso a Segunda división con el Eldense y una posterior permanencia en la categoría, Estévez salió del club alicantino a la espera de encontrar un club apetecible. Tuvo opciones durante la campaña, pero finalmente se quedó al margen y ahora ha decidido bajar una categoría para enrolarse una entidad seria.

–¿Es un paso atrás?

–En esta vida toca adaptarse, cuando no tienes lo que crees que mereces, tras un trabajo que considero meritorio en el Eldense. Pensé que tendría posibilidades en Segunda. El año pasado no fue sabático; tenía la intención de coger algo, pero no surgió la posibilidad. No tuve dudas de que, para este año, quería estar en un proyecto importante de 1ª RFEF para buscar el ascenso. Al final, estoy en un club del que tenía buenas referencias y que vi mucho cuando entrenaba al Burgos. Fue el que me convenció.

–Usted sonó para un montón de equipos de Segunda en el curso.

–Me gustaría decir que pude elegir muchas cosas y que dije que no, pero soy realista. Era un recién ascendido, un recién llegado. Tuve posibilidades en proyectos en los que, por diferentes circunstancias, no se dieron las condiciones. Unos por nivel futbolístico y otros por lealtad conmigo mismo, decidí no aceptarlos. En otros nos quedamos en la terna o la dupla, no sé con qué probabilidad, pero no se concretaron. La vida del entrenador es así y somos muchos. Es complicado y fue un aprendizaje más. Ahora estoy en Ponferrada. Como me dijo el bastetano Carlos Ruiz –exjugador–, una buena ciudad y otra experiencia que acumular.

–Tuvo un ejercicio entero en Segunda como técnico y acaba de vivir uno como observador.

–La he seguido al dedillo, hasta el punto de anticipar los minutos en los que iban a llegar los cambios y los sustituidos. No quería que me sorprendiera ninguna posibilidad. Me ha parecido una competición igualada, pero, a diferencia de otros años, se fracturó a mitad entre los equipos que aspiraban al ascenso y los que peleaban por no bajar. Al final, por el descenso quedaron Eldense y Zaragoza.

–Por arriba, subieron directos dos equipos de autor aunque muy distintos, Levante y Elche, más un Oviedo que encontró un revulsivo en el banquillo.

–Sí, pero los modelos de Calleja y Paunovic en Oviedo eran muy parecidos, equipos rocosos que buscaban tener resolución, con la experiencia de haber disputado antes un 'play off'. Pesó ante el Mirandés en lo individual como colectivo. Tanto Racing como Almería llegaron tocados al tramo final de competición. Levante y Elche sí fueron regulares, con dos estilos distintos, pero una cosa en común: el Elche fue dominador con balón y hacía que le atacaran poco; y elLevante se basó en la fortaleza defensiva como bloque, con una última línea diferencial. Si a eso le sumas un entrenador que sabe de qué va la categoría, supone un cóctel perfecto. Los equipos con mejor diferencia de goles a favor y en contra han estado en la parte alta.

–¿Qué nos puede decir del Granada?

–Ha sido una montaña rusa emocional. El hecho de tener tres entrenadores denota cómo ha funcionado, además con modelos muy diferentes. Pasar de Abascal a Escribá es hacerlo de un extremo a otro. Es verdad que Pacheta sí le dio ese sentido común al equipo en el tramo final, pero tampoco se pueden evaluar tres partidos. En cualquier caso, fue positivo porque tuvo opción de meter al equipo hasta el final.

–¿Qué cree que le afectó más?

–Le hizo mucho daño la marcha de Uzuni porque participaba en el 70% de los goles del Granada. Su marcha implicaba la aparición de la mejor versión de otros, y apareció la de Lucas Boyé, pero no fue suficiente.

–¿Cómo ve ahora al equipo?

–Noto ciertas similitudes con el Cádiz. Tiene que reestructurarse al venir de Primera con fichas altas, soltar 'lastre' y firmar jugadores de la categoría o de la inferior, con criterio, que pueden dar rendimiento. Al final, el Granada tiene buenos profesionales en la captación y espero que también participe Lucas (Alcaraz).

–¿Se crece como entrenador sin estar sobre el césped?

–Yo quería entrenar. Puedo engañarme diciendo que me vino bien el parón, pero a nadie le gusta estar así. Tuve la suerte de parar poco en estos últimos 20 años, pero, casualmente, me tocó después de una permanencia en Segunda. Te da perspectiva, capacidad para analizar mejor la categoría y te permite estar con los que te cuidan cuando estás en la vorágine. Un año de conexión con mi pareja, mis tres críos y mi madre.

–Ahora los tendrá lejos...

–Sí, pero vendrán e iré. Conozco bien Ponferrada y el Toralín. Seguía al equipo cuando Bolo ascendió. Aquí hay 8.000 fieles y es un gran contexto. Es mi tercera etapa en Castilla y León. Pasé por el Guijuelo y el Burgos antes. Hace frío, pero yo soy alpujarreño y me adapto.

–El objetivo es subir.

–Ojalá. La Ponferradina es un club profesional por su estructura, con las ideas claras y unas relaciones muy transversales en el propio club, donde nadie está por encima de nadie y hay un espíritu guerrero del Bierzo que representa bien el equipo. Deseo que empiece la competición y que ruja el Toralín.