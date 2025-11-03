Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Álvaro Fernández Carreras besa el escudo del Real Madrid al celebrar su gol. EFE
Un fin de semana con muchos goles de exfutbolistas del Granada

A los goles de Boyé o Carreras en Primera les acompañaron los dobletes de Puertas y Carlos Fernández en Segunda

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:19

Este pasado fin de semana fue especialmente prolífico en lo goleador para varios exfutbolistas del Granada. En Primera división, Lucas Boyé marcó al Espanyol su ... segundo tanto con el Alavés tras estrenarse contra el Elche y vio puerta por primera vez Álvaro Fernández Carreras con el Real Madrid durante la goleada al Valencia en el Santiago Bernabéu, sin una sola diana durante sus seis meses cedido por el Manchester United antes de marcharse al Benfica.

