Celebración del Recreativo en el vestuario. Granada CF
Filial del Granada

El Recreativo encadena dos victorias por primera vez

Tercera RFEF ·

Los goles de Rayan Zinebi y Pere Haro tumban al Torre del Mar pese a la expulsión de Mario Marín al final

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 19:37

Comenta

El Recreativo Granada ganó al Torre del Mar en la Ciudad Deportiva del club y encadenó dos victorias por primera vez desde su descenso a ... Tercera RFEF tras la lograda en El Palo la jornada anterior. Los goles de Rayan Zinebi y Pere Haro tumbaron al conjunto malagueño pese a que el filial rojiblanco jugó con un futbolista menos el último cuarto de hora por la expulsión del capitán Mario Marín por dos tarjetas amarillas. Como curiosidad, fue el primer partido disputado de noche en la instalación de trabajo habitual del club gracias a la iluminación artificial.

