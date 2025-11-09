El Recreativo encadena dos victorias por primera vez

El Recreativo Granada ganó al Torre del Mar en la Ciudad Deportiva del club y encadenó dos victorias por primera vez desde su descenso a ... Tercera RFEF tras la lograda en El Palo la jornada anterior. Los goles de Rayan Zinebi y Pere Haro tumbaron al conjunto malagueño pese a que el filial rojiblanco jugó con un futbolista menos el último cuarto de hora por la expulsión del capitán Mario Marín por dos tarjetas amarillas. Como curiosidad, fue el primer partido disputado de noche en la instalación de trabajo habitual del club gracias a la iluminación artificial.

Sin Iker García, Gael Joel ni Flores al verse convocados por Pacheta para el primer equipo, Luis Bueno dispuso a Bohdan Isachenko bajo palos; Mauro Rodríguez, Seydou Fall, Bourama y Angelo atrás; Mario Marín, Mario Jiménez y Álvaro Justo en el centro del campo; Samu Cortés y Lozano por los costados; y Rayan Zinebi arriba. El portero ucraniano sostuvo al Recreativo con varias intervenciones de mérito y Zinebi le puso por delante a la media hora, ventaja que pudieron aumentar Álvaro Justo y Samu Cortés en una doble ocasión muy clara justo antes del descanso.

El Torre del Mar insistió por el empate pero el Recreativo sentenciaría ya sin Marín gracias a un centro perfecto del lateral derecho Mauro Rodríguez que aprovechó Pere Haro como revulsivo durante la segunda parte. El filial del Granada visitará al Atlético Porcuna en la próxima jornada.