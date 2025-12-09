Otro derbi fuera de casa corta la racha del Recreativo

Otra derrota en un derbi a domicilio cortó la racha del Recreativo Granada, que perdió en Churriana de la Vega como ya lo hizo en ... Motril. Los rojiblancos llevaban cuatro victorias consecutivas y cinco jornadas sin perder, al preceder un empate en la Ciudad Deportiva con el San Pedro a las conquistas ante El Palo, Torre del Mar, Atlético Porcuna y Torreperogil, pero el equipo de Luis Bueno acabó frustrado en casa de la revelación del grupo IX.

Sin Mario Jiménez Gambín todavía por un segundo partido de sanción y sin Juanjo Flores tampoco, aquejado de molestias en el isquiotibial tras jugar con el primer equipo en Tenerife por la Copa del Rey -aunque muy probablemente hubiera repetido en la convocatoria frente al Ceuta-, Bueno sentó a Gael Joel y a Migue Sánchez respecto a la goleada sobre el Torreperogil en la Ciudad Deportiva siete días atrás para introducir a Pere Haro y a Anthony Obi. Bajo palos, Bohdan Isachenko volvió a suplir a Iker García.

Haro, sancionado en la jornada anterior, hizo de extremo izquierdo pero apenas aportó profundidad por su banda. Sí estuvo más agitador Samu Cortés por la derecha, pero no mucho más allá del buen cuarto de hora con el que el filial acabó la primera parte. Sin demasiado juego más allá de ese tramo, casi todo el peligro se produjo a balón parado. El punta Richard, del 'C', no estuvo tan atinado esta vez como revulsivo tras su doblete en la jornada anterior y, sin minuto alguno para Gael Joel, hasta Rayan Zinebi acabó cabreado tras pasar por la banda izquierda.

Nuevo duelo provincial

El Recreativo afrontará un nuevo derbi este domingo, con el Arenas de Armilla a las 16.30 horas para vuelta de su entrenador Jorge Molina a la Ciudad Deportiva. Los rojiblancos sí ganaron al Huétor Tájar como locales, más allá de su triunfo a domicilio en Huétor Vega. Apeado por el Torre del Mar del 'play off' de ascenso en el que sí permanecen el Motril, el Churriana y el propio Arenas, el filial despedirá el año en Mancha Real con otro exrojiblanco como Joseba Aguado al frente de su equipo, debutante con un empate a un gol contra su querido Huétor Tájar.