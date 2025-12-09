Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Samu Cortés pelea por un balón. Nacho Martínez (Churriana CF)

Filial del Granada CF

Otro derbi fuera de casa corta la racha del Recreativo

Tercera RFEF ·

Los rojiblancos llevaban cuatro victorias consecutivas y cinco jornadas sin perder hasta caer en Churriana

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 19:17

Otra derrota en un derbi a domicilio cortó la racha del Recreativo Granada, que perdió en Churriana de la Vega como ya lo hizo en ... Motril. Los rojiblancos llevaban cuatro victorias consecutivas y cinco jornadas sin perder, al preceder un empate en la Ciudad Deportiva con el San Pedro a las conquistas ante El Palo, Torre del Mar, Atlético Porcuna y Torreperogil, pero el equipo de Luis Bueno acabó frustrado en casa de la revelación del grupo IX.

