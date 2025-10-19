El Recreativo vuelve a perder en Alhaurín

José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 19 de octubre 2025, 14:52 Comenta Compartir

El Recreativo Granada volvió a perder en Tercera RFEF, esta vez en Alhaurín el Grande (2-1), con Rayan Zinebi como titular en punta antes de su promoción al primer equipo desde este lunes por la lesión de Moha Bouldini. El delantero catalán de origen marroquí dispuso precisamente de la última oportunidad del filial para rascar un punto tras verse 2-0 a la media hora, pero su disparo salió mordido y acabó en las manos del portero local.

El Recreativo salió con Samu Cortés y Gael Joel como titulares junto a otros cinco compañeros que estuvieron en la dinámica de los 'mayores' de forma más o menos reciente, como Pere Haro, Flores, Dominique Moubeke, Anthony Obi o Iker García bajo palos. Sin embargo, y pese a las buenas intervenciones del portero, los goles de Largo y Andrei llevaron a Luis Bueno a sentar al descanso precisamente a Gael Joel, Pere Haro y Dominique.

El filial ofreció una cara totalmente distinta en la segunda parte y el central Bourama recortó distancias a falta de veinte minutos. Antes ya había insistido en dos ocasiones Mario Marín, uno de los revulsivos, pero el acoso final no tuvo premio.