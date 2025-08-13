Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alineación titular del Recreativo en Linares. Granada CF

Filial del Granada

El Recreativo pierde en Linares su quinto amistoso

El equipo de Luis Bueno se fue 2-0 abajo al descanso pero recortó distancias con un penalti de Álvaro Justo

R. I.

Granada

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:38

El Recreativo Granada perdió ayer por la mínima (2-1) su quinto partido amistoso en lo que va de pretemporada. El filial rojiblanco se fue ... ya dos goles abajo al descanso por los tantos de Pedro Peña con un disparo ajustado desde fuera del área e Isra Cano desde el punto de penalti. Tras el descanso, no obstante, el equipo que dirige Luis Bueno recortó distancias gracias a otro penalti que transformó Álvaro Justo. Los rojiblancos lucharon hasta el final por el empate, y Dylan pudo lograrlo de cabeza después de un gran centro de Angelo, pero el portero Fran Lara apareció provindencial para evitarlo.

