El Recreativo pierde en Linares su quinto amistoso

Filial del GranadaEl Recreativo pierde en Linares su quinto amistoso
El equipo de Luis Bueno se fue 2-0 abajo al descanso pero recortó distancias con un penalti de Álvaro Justo
R. I.
Granada
Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:38
El Recreativo Granada perdió ayer por la mínima (2-1) su quinto partido amistoso en lo que va de pretemporada. El filial rojiblanco se fue ... ya dos goles abajo al descanso por los tantos de Pedro Peña con un disparo ajustado desde fuera del área e Isra Cano desde el punto de penalti. Tras el descanso, no obstante, el equipo que dirige Luis Bueno recortó distancias gracias a otro penalti que transformó Álvaro Justo. Los rojiblancos lucharon hasta el final por el empate, y Dylan pudo lograrlo de cabeza después de un gran centro de Angelo, pero el portero Fran Lara apareció provindencial para evitarlo.
El Recreativo salió con Bohdan Isachenko bajo palos; Ale Santos, Valenzuela, Morilla y Pablo Jiménez atrás; Anthony Obi, Álvaro Justo y Adrián Heredia en el centro del campo; Lozano y William por los costados; y Enrique Bass como delantero centro. El filial venía de ganar en Porcuna después de perder con el Almería B y empatar en Huétor Tájar y Loja. Su próximo amistoso tendrá lugar el viernes 22 con el Atlético Malagueño en la Ciudad Deportiva.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.